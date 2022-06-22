https://arabic.sputniknews.com/20220622/السفير-الروسي-في-واشنطن-الولايات-المتحدة-لم-تتواصل-معنا-بشأن-الأمريكيين-المحتجزين-في-أوكرانيا--1064016609.html
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة لم تتواصل معنا بشأن الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة لم تتواصل معنا بشأن الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة لم تتواصل مع السفارة الروسية في واشنطن بشأن الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T03:04+0000
2022-06-22T03:04+0000
2022-06-22T03:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع السلطات الروسية بشأن الأمريكيين الذين تم أسرهم في أوكرانيا.وصرح أنطونوف للصحافيين: "لم يتم الاتصال بالسفارة. لا أؤكد تلقينا مثل هذا التواصل الأمريكي".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام بحق المرتزقة الأمريكيين، لكن القرار بيد المحكمة.وأضاف:"نحن نتحدث عن المرتزقة الذين هددوا الأرواح وتعدوا على حياة جنودنا. وليس فقط جنودنا، ولكن أيضا جنود جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. هذا ما يتهمون به كونهم مرتزقة.. اتفاقية جنيف لا يمكن ولا تنطبق عليهم". وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني لم يحاول عرض استئناف المفاوضات على روسيا بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة لم تتواصل معنا بشأن الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة لم تتواصل مع السفارة الروسية في واشنطن بشأن الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع السلطات الروسية بشأن الأمريكيين الذين تم أسرهم في أوكرانيا.
وصرح أنطونوف للصحافيين: "لم يتم الاتصال بالسفارة. لا أؤكد تلقينا مثل هذا التواصل الأمريكي".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام
بحق المرتزقة الأمريكيين، لكن القرار بيد المحكمة.
وأضاف:"نحن نتحدث عن المرتزقة الذين هددوا الأرواح وتعدوا على حياة جنودنا. وليس فقط جنودنا، ولكن أيضا جنود جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. هذا ما يتهمون به كونهم مرتزقة.. اتفاقية جنيف لا يمكن ولا تنطبق عليهم".
وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني
لم يحاول عرض استئناف المفاوضات على روسيا بعد زيارة المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف.