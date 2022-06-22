https://arabic.sputniknews.com/20220622/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-مستوطنا-للاشتباه-في-قتله-فلسطينيا-طعنا-بسكين-في-الضفة-1064058246.html

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنا للاشتباه في قتله فلسطينيا طعنا بسكين في الضفة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنا للاشتباه في قتله فلسطينيا طعنا بسكين في الضفة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنا للاشتباه في قتله شابا فلسطينيا طعنا بسكين أمس الثلاثاء، شمالي الضفة الغربية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T15:37+0000

2022-06-22T15:37+0000

2022-06-22T15:37+0000

أخبار الضفة الغربية

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "اعتقلت الشرطة، اليوم (الأربعاء)، يهوديا يبلغ من العمر 44 عاما من سكان السامرة (شمال الضفة الغربية المحتلة)، للاشتباه في تورطه في حادث طعن أدى إلى مقتل المواطن الفلسطيني علي حرب 27 عاما، الليلة الماضية".يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد عثرت أمس على السكين المستخدم في عملية القتل، في القضية التي يشارك فيها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك).وأمس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل حرب خلال اشتباكات عنيفة بطعنة وجهها له مستوطن يهودي في قلبه مباشرة وذلك في منطقة قرية اسكاكا قرب سلفيت.من جانبه، قال نعيم حرب عم "علي" لقناة "كان" إنه وصل إلى المكان مع قريبه بعد تردد أنباء أن هناك مستوطنين يخططون لبناء بؤرة استيطانية في القرية.وقال إن المستوطنين فروا عندما رأوا الفلسطينيين، لكنهم عادوا بعد ذلك إلى مكان الحادث برفقة قوات من الجيش والأمن الإسرائيليين من إحدى المستوطنات القريبة.وأضاف حرب أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء فيما قام أحد المستوطنين بطعن "علي" وقتله دون أن تنشب بينهما حتى أي مشاحنات كلامية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شيع مئات الفلسطينيين جثمان الشاب الفلسطيني من مستشفى "النجاح" الجامعي، بمدينة نابلس، إلى مسقط رأسه في بلدة اسكاكا، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات منددة باعتداءات المستوطنين.

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أخبار الضفة الغربية