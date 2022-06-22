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https://arabic.sputniknews.com/20220622/العراق-تخفيض-الخطة-الزراعية-50-بسبب-شح-المياه-1064069722.html
العراق.. تخفيض الخطة الزراعية 50% بسبب شح المياه
العراق.. تخفيض الخطة الزراعية 50% بسبب شح المياه
كشفت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم الأربعاء، أن شح المياه تسبب في خفض الخطة الزراعية بنسبة 50 بالمائة. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T21:26+0000
2022-06-22T21:26+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لمدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إنه تم: "تخفيض الخطة الزراعية إلى 50 بالمئة نتيجة الشح في المياه".وبين حميد أن وزارة الموارد المائية تعمل على إدارة وتلبية احتياجات البلاد المائية من خلال الخزين المتاح وفق استراتيجية الجفاف المعدة في عام 2014.وأوضح المسؤول في وزارة الموارد المائية أنه تم منح الأولوية لتلبية مياه الشرب والبساتين والبيئة النهرية، ومن ثم قطاع الزراعة والأهوار.واعتبر أن انخفاض مناسيب المياه أمر طبيعي، بسبب انخفاض الإيرادات المائية للسنة الثالثة على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/العراق-مدير-المركز-الوطني-لإدارة-المياه-يكشف-مخاطر-الشح-المائي-على-بلاده-1061556355.html
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أخبار العراق اليوم

العراق.. تخفيض الخطة الزراعية 50% بسبب شح المياه

21:26 GMT 22.06.2022
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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كشفت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم الأربعاء، أن شح المياه تسبب في خفض الخطة الزراعية بنسبة 50 بالمائة.
جاء هذا في تصريحات لمدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
العراق… مدير المركز الوطني لإدارة المياه يكشف مخاطر الشح المائي على بلاده
24 أبريل, 14:24 GMT
وقال المسؤول العراقي إنه تم: "تخفيض الخطة الزراعية إلى 50 بالمئة نتيجة الشح في المياه".
وبين حميد أن وزارة الموارد المائية تعمل على إدارة وتلبية احتياجات البلاد المائية من خلال الخزين المتاح وفق استراتيجية الجفاف المعدة في عام 2014.
وأوضح المسؤول في وزارة الموارد المائية أنه تم منح الأولوية لتلبية مياه الشرب والبساتين والبيئة النهرية، ومن ثم قطاع الزراعة والأهوار.
واعتبر أن انخفاض مناسيب المياه أمر طبيعي، بسبب انخفاض الإيرادات المائية للسنة الثالثة على التوالي.
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