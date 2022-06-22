"العناق الحار" بين ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يثير تفاعلا واسعا
15:38 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 22.06.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، 21 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
أثارت لحظة السلام الحار بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والعاهل الأردني عبد الله الثاني ونجله الحسين بن عبد الله، تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال زيارة ابن سلمان إلى الأردن ضمن جولته الإقليمية، حيث استقبله الملك عبد الله أمس الثلاثاء، قادما من مصر حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تخاوى طويق مع رم وتخاوت حائل وشيحان— طراد الأسمري (@alasmari) June 22, 2022
جسد واحد توحدنا وغلاكم شيد عماده#محمد_بن_سلمان_في_الأردن pic.twitter.com/yLUR6NDttS
وتفاعل جمهور منصات التواصل مع العناق الحار بين العاهل الأردني وولي عهده مع الأمير السعودي، والذي قالوا إنه يعكس حقيقة وعمق العلاقات بين "البلدين الشقيقين".
استقبل ولي العهد السعودي في مراسم رسمية لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكيين للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.
#محمد_بن_سلمان_في_الأردن— منصور الضبعان (@mansour_daban) June 21, 2022
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- لقطة تختصر مافي الصدور بين الشعبين❤️
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وقلد العاهل الأردني ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، والتي تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وعقد الجانبان مباحثات موسعة في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، واستعرضا، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
شوارع #عمّان الجميلة.. تزداد جمالاً وبهجة بالأعلام #السعودية و #الأردنية.. واللافتات الترحيبية بقدوم ضيف #الأردن الكبير.. سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يحفظه الله.. 🇸🇦🇯🇴#محمد_بن_سلمان_في_الأردن pic.twitter.com/FWRsmxC2De— عماد المديفر 🇸🇦 (@EmadAlmudaifer) June 21, 2022
وشددا على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار.
#محمد_بن_سلمان_في_الأردن— Abdulaziz (@Abu7or2) June 22, 2022
King Abdullah II grants Crown Prince Muhammad bin Salman in Jordan the Order of Al Hussein bin Ali, which is the highest civilian honor in the Hashemite Kingdom of Jordan, and is awarded to kings, princes and heads of state, .. pic.twitter.com/QMvVxM104h
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.