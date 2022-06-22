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"العناق الحار" بين ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يثير تفاعلا واسعا
"العناق الحار" بين ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يثير تفاعلا واسعا
أثارت لحظة السلام الحار بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والعاهل الأردني عبد الله الثاني ونجله الحسين بن عبد الله، تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T15:38+0000
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جاء ذلك خلال زيارة ابن سلمان إلى الأردن ضمن جولته الإقليمية، حيث استقبله الملك عبد الله أمس الثلاثاء، قادما من مصر حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتفاعل جمهور منصات التواصل مع العناق الحار بين العاهل الأردني وولي عهده مع الأمير السعودي، والذي قالوا إنه يعكس حقيقة وعمق العلاقات بين "البلدين الشقيقين".استقبل ولي العهد السعودي في مراسم رسمية لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكيين للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.وقلد العاهل الأردني ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، والتي تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.وعقد الجانبان مباحثات موسعة في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، واستعرضا، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وشددا على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار.وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن

"العناق الحار" بين ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يثير تفاعلا واسعا

15:38 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 22.06.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، 21 يونيو/ حزيران 2022
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، 21 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أثارت لحظة السلام الحار بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والعاهل الأردني عبد الله الثاني ونجله الحسين بن عبد الله، تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال زيارة ابن سلمان إلى الأردن ضمن جولته الإقليمية، حيث استقبله الملك عبد الله أمس الثلاثاء، قادما من مصر حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتفاعل جمهور منصات التواصل مع العناق الحار بين العاهل الأردني وولي عهده مع الأمير السعودي، والذي قالوا إنه يعكس حقيقة وعمق العلاقات بين "البلدين الشقيقين".
استقبل ولي العهد السعودي في مراسم رسمية لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكيين للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.
وقلد العاهل الأردني ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، والتي تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وعقد الجانبان مباحثات موسعة في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، واستعرضا، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشددا على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار.
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.
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