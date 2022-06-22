https://arabic.sputniknews.com/20220622/القاهرة-والرياض-تدعوان-إلى-إنهاء-التدخل-الإقليمي-في-الشأن-السوري--1064017101.html
القاهرة والرياض تدعوان إلى إنهاء التدخل الإقليمي في الشأن السوري
القاهرة والرياض تدعوان إلى إنهاء التدخل الإقليمي في الشأن السوري
دعت مصر والمملكة العربية السعودية الثلاثاء في بيان مشترك إلى وقف التدخل الإقليمي في الشأن السورية، مؤكدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T04:21+0000
2022-06-22T04:21+0000
2022-06-22T04:21+0000
السعودية
مصر
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القاهرة - سبوتنيك. وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي يقوم بجولة في عدد من دول الشرق الأوسط، محادثات في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء.ووفقا للبيان المشترك، "أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".كما شدد البيان على "ضرورة وقف التدخل الإقليمي في الشأن السوري، التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسكها المجتمعي".
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السعودية, مصر
القاهرة والرياض تدعوان إلى إنهاء التدخل الإقليمي في الشأن السوري
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دعت مصر والمملكة العربية السعودية الثلاثاء في بيان مشترك إلى وقف التدخل الإقليمي في الشأن السورية، مؤكدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
القاهرة - سبوتنيك
. وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الذي يقوم بجولة في عدد من دول الشرق الأوسط، محادثات في العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان المشترك، "أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".
كما شدد البيان على "ضرورة وقف التدخل الإقليمي في الشأن السوري، التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسكها المجتمعي".