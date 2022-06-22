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https://arabic.sputniknews.com/20220622/القضاء-الأعلى-العراقي-ننظر-للاتهامات-الموجهة-لنا-بسعة-صدر-ونتحملها-1064070408.html
القضاء الأعلى العراقي: ننظر للاتهامات الموجهة لنا بسعة صدر ونتحملها
القضاء الأعلى العراقي: ننظر للاتهامات الموجهة لنا بسعة صدر ونتحملها
قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، إنَّ المجلس ينظر للاتهامات الموجهة له بسعة صدر ويتحملها. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T23:07+0000
2022-06-22T23:07+0000
العراق
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وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مقابلة مع جريدة "الصباح" العراقية إن "الاتهامات الموجهة للقضاء بأنه مسيّس غير صحيحة وننظر لها بسعة صدر ونتحملها".وأضاف زيدان: "تحولت الممارسات العشائرية إلى ظاهرة سلبية تسبب إرباكاً في الوضع الأمني".وقال زيدان: "حصلت خروقات دستورية عديدة ولا زالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد".وأشار زيدان إلى أنَّ المجلس "يتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين"، مضيفا "هناك قضايا معروضة أمام الاتحادية غرضها الاستعراض والظهور الإعلاميّ".يشار إلى أنَّ القضاء العراقي تعرض مؤخرا لانتقادات شديدة اثر اتخاذه لقرارات اعتبرت منحازة لجهة سياسية على حساب أخرى.كما يتعرض لانتقادات فيما يتعلق بالتحرك لاتخاذ موقف من تجاوز الاستحقاقات الدستورية التي تمنع انتخاب رئيس للبلاد، واختيار رئيس للحكومة الجديدة، على الرغم من مرور 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي.
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العراق

القضاء الأعلى العراقي: ننظر للاتهامات الموجهة لنا بسعة صدر ونتحملها

23:07 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022
عاصفة رملية قوية في مدينة النجف، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Qassem al-Kaabi
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قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، إنَّ المجلس ينظر للاتهامات الموجهة له بسعة صدر ويتحملها.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مقابلة مع جريدة "الصباح" العراقية إن "الاتهامات الموجهة للقضاء بأنه مسيّس غير صحيحة وننظر لها بسعة صدر ونتحملها".
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وأضاف زيدان: "تحولت الممارسات العشائرية إلى ظاهرة سلبية تسبب إرباكاً في الوضع الأمني".
وقال زيدان: "حصلت خروقات دستورية عديدة ولا زالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد".
وأشار زيدان إلى أنَّ المجلس "يتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين"، مضيفا "هناك قضايا معروضة أمام الاتحادية غرضها الاستعراض والظهور الإعلاميّ".
يشار إلى أنَّ القضاء العراقي تعرض مؤخرا لانتقادات شديدة اثر اتخاذه لقرارات اعتبرت منحازة لجهة سياسية على حساب أخرى.
كما يتعرض لانتقادات فيما يتعلق بالتحرك لاتخاذ موقف من تجاوز الاستحقاقات الدستورية التي تمنع انتخاب رئيس للبلاد، واختيار رئيس للحكومة الجديدة، على الرغم من مرور 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي.
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