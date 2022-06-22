https://arabic.sputniknews.com/20220622/القمر-يقترن-بالمريخ-في-سماء-مصر-والوطن-العربي-صباح-الغد-ظاهرة-نادرة-تشاهد-بالعين-المجردة-1064052584.html
القمر يقترن بالمريخ في سماء مصر والوطن العربي صباح الغد... ظاهرة نادرة تشاهد بالعين المجردة
القمر يقترن بالمريخ في سماء مصر والوطن العربي صباح الغد... ظاهرة نادرة تشاهد بالعين المجردة
تشهد سماء مصر والوطن العربي، في الساعة الأولى من صباح غد الخميس، ظاهرة نادرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، حيث يقترن القمر بكوكب المريخ، وسيفصل بينهما حوالى 2... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:29+0000
2022-06-22T14:29+0000
2022-06-22T14:29+0000
مصر
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وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يمكن رصد القمر والمريخ باتجاه الأفق الجنوبى الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة فلن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.وقالت الجمعية: "إن مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل في شهر ديسمبر المقبل، فهذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ ولونه الأحمر، هي سبب تسمية القدماء لهذا الكوكب باسم إله الحرب، ففي بعض الأحيان يستريح إله الحرب وأحيانًا يصبح عنيفًا، هذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل".وتابعت "لفهم سبب اختلاف سطوع المريخ كثيرًا في سماء الأرض، يجب أن ندرك أن المريخ ليس كوكبا كبيرا جدا حيث يبلغ قطره 6.790 كيلومترا فقط، مما يجعله يزيد قليلاً عن نصف حجم الأرض، 12.750 كيلومترا من حيث القطر".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/خطوات-تجميع-المستكشف-الإماراتي-راشد-الذي-يتجه-إلى-القمر-قريبا-فيديو-1063717159.html
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مصر
القمر يقترن بالمريخ في سماء مصر والوطن العربي صباح الغد... ظاهرة نادرة تشاهد بالعين المجردة
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تشهد سماء مصر والوطن العربي، في الساعة الأولى من صباح غد الخميس، ظاهرة نادرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، حيث يقترن القمر بكوكب المريخ، وسيفصل بينهما حوالى 2 درجة.
وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يمكن رصد القمر والمريخ باتجاه الأفق الجنوبى الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة فلن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.
وقالت الجمعية: "إن مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل في شهر ديسمبر المقبل، فهذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ ولونه الأحمر، هي سبب تسمية القدماء لهذا الكوكب باسم إله الحرب، ففي بعض الأحيان يستريح إله الحرب وأحيانًا يصبح عنيفًا، هذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل".
وتابعت "لفهم سبب اختلاف سطوع المريخ كثيرًا في سماء الأرض، يجب أن ندرك أن المريخ
ليس كوكبا كبيرا جدا حيث يبلغ قطره 6.790 كيلومترا فقط، مما يجعله يزيد قليلاً عن نصف حجم الأرض، 12.750 كيلومترا من حيث القطر".