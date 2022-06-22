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https://arabic.sputniknews.com/20220622/القوات-الأوكرانية-تقف-وراء-اضطرابات-كازاخستان-الأمن-الكازاخستاني-يتحقق-من-هذه-المعلومات-1064025028.html
"القوات الأوكرانية" تقف وراء اضطرابات كازاخستان... الأمن الكازاخستاني يتحقق من هذه المعلومات
"القوات الأوكرانية" تقف وراء اضطرابات كازاخستان... الأمن الكازاخستاني يتحقق من هذه المعلومات
أعلن مسؤول أمني كازاخستاني بدء التحقيق بشأن تورط أحد مراكز العمليات النفسية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في الاضطرابات التي هزت كازاخستان في يناير/كانون... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:37+0000
2022-06-22T08:37+0000
العالم
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وحسب معلومات إحدى مجموعات اختراق أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة الإنترنت فإن مركز العمليات النفسية التابع للقوات الأوكرانية الذي يقع في مدينة أوديسا يعد واحدا من الرؤوس المدبرة في المظاهرات الاحتجاجية في كازاخستان في بداية يناير 2022.وقال عسكر أميرخانوف، نائب رئيس جهاز الأمن في كازاخستان، للصحفيين: "سوف نتحقق من هذه المعلومات بالضرورة".وتطورت المظاهرات الاحتجاجية ضد ارتفاع أسعار الغاز المسال التي شهدتها مدينتا جاناوزين وأكتاو في غرب كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022 إلى أعمال شغب ضربت مدنًا أخرى أيضا وتسببت في مقتل 230 شخصا.
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"القوات الأوكرانية" تقف وراء اضطرابات كازاخستان... الأمن الكازاخستاني يتحقق من هذه المعلومات

08:37 GMT 22.06.2022
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اضطرابات كازاخستان في يناير/كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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أعلن مسؤول أمني كازاخستاني بدء التحقيق بشأن تورط أحد مراكز العمليات النفسية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في الاضطرابات التي هزت كازاخستان في يناير/كانون الثاني الماضي.
وحسب معلومات إحدى مجموعات اختراق أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة الإنترنت فإن مركز العمليات النفسية التابع للقوات الأوكرانية الذي يقع في مدينة أوديسا يعد واحدا من الرؤوس المدبرة في المظاهرات الاحتجاجية في كازاخستان في بداية يناير 2022.
وقال عسكر أميرخانوف، نائب رئيس جهاز الأمن في كازاخستان، للصحفيين: "سوف نتحقق من هذه المعلومات بالضرورة".
وتطورت المظاهرات الاحتجاجية ضد ارتفاع أسعار الغاز المسال التي شهدتها مدينتا جاناوزين وأكتاو في غرب كازاخستان في الأيام الأولى من عام 2022 إلى أعمال شغب ضربت مدنًا أخرى أيضا وتسببت في مقتل 230 شخصا.
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