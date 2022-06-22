https://arabic.sputniknews.com/20220622/الكرملين-يراقب-الوضع-في-أفغانستان-بعد-الزلزال-1064031622.html
الكرملين يراقب الوضع في أفغانستان بعد الزلزال
الكرملين يراقب الوضع في أفغانستان بعد الزلزال
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تراقب عن كثب الوضع الإنساني في أفغانستان بعد الزلزال المدمر. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T10:32+0000
2022-06-22T10:32+0000
2022-06-22T10:32+0000
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وأضاف بيسكوف: "لم أعرف بعد إن كانت هناك طلبات وصلت من أفغانستان، عبر قنوات وزارة الطوارئ أو وزارة الخارجية، تطلب تقديم المساعدة". مشيرا إلى أن "الإدارات تراقب عن كثب الوضع الإنساني في أفغانستان بعد وفاة مثل هذا العدد الكبير من الناس. وسنواصل رؤية تطور الوضع".وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، إنها على تواصل مع روسيا عبر القنوات الدبلوماسية فيما يخص الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد.وقال متحدث الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن على اتصال مع روسيا الاتحادية من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، ونشكر جميع الدول والمؤسسات على عرض المساعدة".وصرح مسؤول إعلامي بحركة طالبان الأفغانية لوكالة "سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل ونحو 1500 مصاب.وقال مدير مديرية الثقافة والإعلام في ولاية بكتيكا أمين حذيفة لوكالة سبوتنيك: "لدينا أكثر من ألف شهيد وأكثر من 1500 جريح، العديد من القرى دُمرت، ندعو وسائل الإعلام الدولية والدول لتقديم المساعدة في هذه الأزمة الإنسانية".وكان نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث في حكومة طالبان مولوي شرف الدين مسلم، قد أعلن في مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 920 قتيلا ونحو 610 مصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الخارجية-الأفغانية-نتواصل-مع-روسيا-بشأن-إمكانية-مساعدتنا-في-كارثة-الزلزال-1064029822.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا
الكرملين يراقب الوضع في أفغانستان بعد الزلزال
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تراقب عن كثب الوضع الإنساني في أفغانستان بعد الزلزال المدمر.
وأضاف بيسكوف: "لم أعرف بعد إن كانت هناك طلبات وصلت من أفغانستان، عبر قنوات وزارة الطوارئ أو وزارة الخارجية، تطلب تقديم المساعدة". مشيرا إلى أن "الإدارات تراقب عن كثب الوضع الإنساني في أفغانستان بعد وفاة مثل هذا العدد الكبير من الناس. وسنواصل رؤية تطور الوضع".
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، إنها على تواصل مع روسيا عبر القنوات الدبلوماسية فيما يخص الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي البلاد.
وقال متحدث الخارجية الأفغانية
، عبد القهار بلخي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن على اتصال مع روسيا الاتحادية من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، ونشكر جميع الدول والمؤسسات على عرض المساعدة".
وصرح مسؤول إعلامي بحركة طالبان الأفغانية لوكالة "سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان
قد ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل ونحو 1500 مصاب.
وقال مدير مديرية الثقافة والإعلام في ولاية بكتيكا أمين حذيفة لوكالة سبوتنيك: "لدينا أكثر من ألف شهيد وأكثر من 1500 جريح، العديد من القرى دُمرت، ندعو وسائل الإعلام الدولية والدول لتقديم المساعدة في هذه الأزمة الإنسانية".
وكان نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث في حكومة طالبان مولوي شرف الدين مسلم، قد أعلن في مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 920 قتيلا ونحو 610 مصابين.