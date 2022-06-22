https://arabic.sputniknews.com/20220622/المبعوث-الأوروبي-الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لمساعدة-المتضررين-من-زلزال-جنوب-شرقي-أفغانستان-1064024567.html
المبعوث الأوروبي: الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة المتضررين من زلزال جنوب شرقي أفغانستان
المبعوث الأوروبي: الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة المتضررين من زلزال جنوب شرقي أفغانستان
أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لأفغانستان، توماس نيكلاسون، أن التكتل يراقب الوضع هناك في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان ومستعد لتقديم المساعدات اللازمة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:29+0000
2022-06-22T08:29+0000
2022-06-22T08:29+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وقال نيكلاسون، في تغريدة على حسابه الرسمي، اليوم الأربعاء، إن "زلزالا قويا ضرب جنوب شرقي أفغانستان وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.. يراقب الاتحاد الأوروبي الوضع وهو على استعداد للتنسيق وتقديم المساعدة الطارئة من الاتحاد الأوروبي للأشخاص والمجتمعات المتضررة".وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية بكتيكا في أفغانستان، فجر اليوم الأربعاء، وتسبب في أضرار بشرية ومادية كبيرة.وذكرت وكالة الأنباء المحلية "بختار"، أن "ما لا يقل عن 280 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 600 آخرون، جراء الزلزال الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
المبعوث الأوروبي: الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة المتضررين من زلزال جنوب شرقي أفغانستان
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أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لأفغانستان، توماس نيكلاسون، أن التكتل يراقب الوضع هناك في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان ومستعد لتقديم المساعدات اللازمة للأشخاص والمجتمعات المتضررة.
كابول - سبوتنيك
. وقال نيكلاسون، في تغريدة على حسابه الرسمي، اليوم الأربعاء، إن "زلزالا قويا ضرب جنوب شرقي أفغانستان وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.. يراقب الاتحاد الأوروبي الوضع وهو على استعداد للتنسيق وتقديم المساعدة الطارئة من الاتحاد الأوروبي للأشخاص والمجتمعات المتضررة".
وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية بكتيكا في أفغانستان، فجر اليوم الأربعاء، وتسبب في أضرار بشرية ومادية كبيرة.
وذكرت وكالة الأنباء المحلية "بختار"، أن "ما لا يقل عن 280 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 600 آخرون، جراء الزلزال الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست".