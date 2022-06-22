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المجلس الفيدرالي الروسي يلغي قيود حقوق الحصرية الفكرية المطبقة على السلع الأجنبية
المجلس الفيدرالي الروسي يلغي قيود حقوق الحصرية الفكرية المطبقة على السلع الأجنبية
وافق أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي، في اجتماع يوم الأربعاء، على قانون يسمح بحماية الأشخاص الذين يستوردون البضائع إلى روسيا دون موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشر. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:11+0000
2022-06-22T08:12+0000
روسيا
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يمنح التشريع الحالي الحكومة الروسية الحق في الموافقة على قائمة السلع أو مجموعاتها، دون تطبيق تدابير الحماية المدنية للحقوق الحصرية لنتائج النشاط الفكري ووسائل التخصيص التي يتم بها وضع العلامات التجارية على هذه السلع.بسبب إدخال تدابير تقييدية من قبل الدول غير الصديقة، يتم الآن استخدام هذه الآلية لإشباع السوق الروسية بالسلع النادرة والأصلية كجزء من الواردات، علاوة على ذلك، لا تنطبق أحكام القانون المدني بشأن حماية الحقوق الحصرية للتخليص ووسائل التخصيص على هذه السلع، ما يزيل المسؤولية المدنية عن المستوردين عند استيرادها.وأوضح إيليا توروسوف، النائب الأول لرئيس وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في وقت سابق، أن هذا سيحمي الأشخاص الذين يستوردون البضائع كجزء من الواردات من المسؤولية الجنائية والإدارية في ظل العقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يدعو-رئيس-البرلمان-الإماراتي-لزيارة-روسيا-1062380995.html
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المجلس الفيدرالي الروسي يلغي قيود حقوق الحصرية الفكرية المطبقة على السلع الأجنبية

08:11 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 22.06.2022)
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري "موسكو سيتي"
مشهد يطل على مدينة موسكو - المجمع التجاري موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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وافق أعضاء المجلس الفيدرالي الروسي، في اجتماع يوم الأربعاء، على قانون يسمح بحماية الأشخاص الذين يستوردون البضائع إلى روسيا دون موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشر.
يمنح التشريع الحالي الحكومة الروسية الحق في الموافقة على قائمة السلع أو مجموعاتها، دون تطبيق تدابير الحماية المدنية للحقوق الحصرية لنتائج النشاط الفكري ووسائل التخصيص التي يتم بها وضع العلامات التجارية على هذه السلع.
بسبب إدخال تدابير تقييدية من قبل الدول غير الصديقة، يتم الآن استخدام هذه الآلية لإشباع السوق الروسية بالسلع النادرة والأصلية كجزء من الواردات، علاوة على ذلك، لا تنطبق أحكام القانون المدني بشأن حماية الحقوق الحصرية للتخليص ووسائل التخصيص على هذه السلع، ما يزيل المسؤولية المدنية عن المستوردين عند استيرادها.
وأوضح إيليا توروسوف، النائب الأول لرئيس وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في وقت سابق، أن هذا سيحمي الأشخاص الذين يستوردون البضائع كجزء من الواردات من المسؤولية الجنائية والإدارية في ظل العقوبات.
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