عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/المصالحة-الروسي-جبهة-النصرة-الإرهابية-قصفت-منطقة-إدلب-السورية-11-مرة-خلال-اليوم-الماضي--1064016466.html
المصالحة الروسي: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت منطقة إدلب السورية 11 مرة خلال اليوم الماضي
المصالحة الروسي: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت منطقة إدلب السورية 11 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن مركز المصالحة الروسي، الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 11 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T02:26+0000
2022-06-22T02:26+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_0:3:871:493_1920x0_80_0_0_0bca73a41e3ba841ecd160a5105d6866.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل أحد عشر قصفا من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي، أربع هجمات في محافظة حلب، وثلاثة في إدلب، وأربعة في اللاذقية".وأضاف غيراسيموف إن جنديين سوريين أصيبا في قصف مدفعي من قبل الإرهابيين على مواقع القوات الحكومية في اللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.وأنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-12-حالة-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1063839756.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057850241_106:0:766:495_1920x0_80_0_0_3719f59c416fdaa7654dc8bd9ac9a85f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا

المصالحة الروسي: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت منطقة إدلب السورية 11 مرة خلال اليوم الماضي

02:26 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبرTelegram
أعلن مركز المصالحة الروسي، الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 11 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل أحد عشر قصفا من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي، أربع هجمات في محافظة حلب، وثلاثة في إدلب، وأربعة في اللاذقية".
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
18 يونيو, 23:06 GMT
وأضاف غيراسيموف إن جنديين سوريين أصيبا في قصف مدفعي من قبل الإرهابيين على مواقع القوات الحكومية في اللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
وأنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.
وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала