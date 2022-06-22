https://arabic.sputniknews.com/20220622/الناتو-يعتبر-روسيا-أخطر-التهديدات-التي-تواجه-الحلف-1064070297.html
الناتو يعتبر روسيا أخطر التهديدات التي تواجه الحلف
الناتو يعتبر روسيا أخطر التهديدات التي تواجه الحلف
اعتبر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعد أخطر التهديدات التي تواجه الحلف، لكن المفهوم الجديد سيركز أيضًا على التحديات التي تمثلها... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T22:16+0000
2022-06-22T22:16+0000
2022-06-22T22:16+0000
الناتو
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين، إن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يكشفون خلال قمتهم المقبلة في مدريد عن التزامات جديدة لتعزيز قدرات الردع العسكري للحلف: "سيعلن القادة عن التزامات جديدة حول تعزيز دفاعات الناتو وقدرته على الردع".كما أشار إلى أن القادة أيضًا سيصادقون على مفهوم استراتيجي جديد لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الأوروأطلسي، ويشمل ذلك روسيا والصين.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, عقوبات أمريكية ضد روسيا
الناتو يعتبر روسيا أخطر التهديدات التي تواجه الحلف
تابعنا عبر
اعتبر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعد أخطر التهديدات التي تواجه الحلف، لكن المفهوم الجديد سيركز أيضًا على التحديات التي تمثلها الصين.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين، إن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يكشفون خلال قمتهم المقبلة في مدريد عن التزامات جديدة لتعزيز قدرات الردع العسكري للحلف: "سيعلن القادة عن التزامات جديدة حول تعزيز دفاعات الناتو وقدرته على الردع".
كما أشار إلى أن القادة أيضًا سيصادقون على مفهوم استراتيجي جديد لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الأوروأطلسي، ويشمل ذلك روسيا والصين.