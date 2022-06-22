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النيابة الفرنسية تحقق في اتهامين لمسؤولة حكومية بالاغتصاب
النيابة الفرنسية تحقق في اتهامين لمسؤولة حكومية بالاغتصاب
تحقق النيابة الفرنسية في اتهامين لمسؤولة حكومية بواقعتي اغتصاب قيل أنهما وقعتا في إطارعملها كطبيبة نسائية بحسب صحيفة "ماريان" الأسبوعية التي كشفت القضية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:42+0000
2022-06-22T16:51+0000
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ونقلت شبكة "فرانس 24" عن الصحيفة قولها بأن سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية في الحكومة الفرنسية كريسولا زاخاروبولو تواجه تهمتين بالاغتصاب، فيما أعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق بشأن شكوتين ضدها.وأوضحت الشبكة الفرنسية أن وقائع الاغتصاب المتهمة بهما زاخاروبولو وقعتا إثر إعدادها لتقرير حول اضطراب الانتباذ البطاني الرحمي في العام الماضي بتكليف من الحكومة الفرنسية.من جانبها، أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بعد تقديم شكوتي اغتصاب ضد الفرنسية من أصول يونانية، كريسولا زاخاروبولو.يشار إلى أن النيابة كانت قد فتحت التحقيق بعد يومين من تقديم الشكوى الأولى في 25 مايو/ أيار، أما الشكوى الثانية فقد كانت في 16 يونيو/ حزيران.يذكر أن زاخاروبولو البالغة من العمر46 عاما، هي نائبة أوروبية منذ 2019، وكانت قد ُعينت سكرتيرة دولة الشهر الماضي. وهي عضوة في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي تغير اسمه مؤخرا ليصبح "النهضة".
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النيابة الفرنسية تحقق في اتهامين لمسؤولة حكومية بالاغتصاب

16:42 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 22.06.2022)
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
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تحقق النيابة الفرنسية في اتهامين لمسؤولة حكومية بواقعتي اغتصاب قيل أنهما وقعتا في إطارعملها كطبيبة نسائية بحسب صحيفة "ماريان" الأسبوعية التي كشفت القضية.
ونقلت شبكة "فرانس 24" عن الصحيفة قولها بأن سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية في الحكومة الفرنسية كريسولا زاخاروبولو تواجه تهمتين بالاغتصاب، فيما أعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق بشأن شكوتين ضدها.
وأوضحت الشبكة الفرنسية أن وقائع الاغتصاب المتهمة بهما زاخاروبولو وقعتا إثر إعدادها لتقرير حول اضطراب الانتباذ البطاني الرحمي في العام الماضي بتكليف من الحكومة الفرنسية.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بعد تقديم شكوتي اغتصاب ضد الفرنسية من أصول يونانية، كريسولا زاخاروبولو.
يشار إلى أن النيابة كانت قد فتحت التحقيق بعد يومين من تقديم الشكوى الأولى في 25 مايو/ أيار، أما الشكوى الثانية فقد كانت في 16 يونيو/ حزيران.
يذكر أن زاخاروبولو البالغة من العمر46 عاما، هي نائبة أوروبية منذ 2019، وكانت قد ُعينت سكرتيرة دولة الشهر الماضي. وهي عضوة في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي تغير اسمه مؤخرا ليصبح "النهضة".
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