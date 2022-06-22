https://arabic.sputniknews.com/20220622/الهلال-الأحمر-التركي-يستنفر-فرقه-العاملة-في-أفغانستان-لإغاثة-المتضررين-من-الزلزال-المدمر-1064056817.html

الهلال الأحمر التركي يستنفر فرقه العاملة في أفغانستان لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر

الهلال الأحمر التركي يستنفر فرقه العاملة في أفغانستان لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر

استنفرت منظمة الهلال الأحمر التركية فرقها العاملة في أفغانستان للتوجه إلى المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل ألف شخص وإصابة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T15:12+0000

2022-06-22T15:12+0000

2022-06-22T15:12+0000

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أخبار تركيا اليوم

أخبار أفغانستان اليوم

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت مسؤولة في منظمة الهلال الأحمر التركي، في تصريح لوكالة سبوتنيك: "وجه الهلال الأحمر التركي فرقه العاملة في أفغانستان إلى مناطق الزلزال لمساعدة المتضررين، حاملة معها مساعدات غذائية وطبية".وأشارت المسؤولة إلى أن "فرق الهلال الأحمر التركي تعمل بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر الأفغانية لمساعدة المتضررين من الزلزال وتقديم المساعدات لهم محلياً، نظراً لصعوبة إيصال المساعدة من تركيا واستغراق ذلك وقتا طويلا".ولفتت إلى أن أنقرة قد ترسل المساعدات للمتضررين من الزلزال في حال اقتضت الحاجة وبحسب التطورات وحجم الأزمة حيث يتم تأمين المساعدات الغذائية والطبية محلياً بالتنسيق مع الهلال الأحمر الأفغاني.وفي وقت سابق اليوم، أفاد بيان للخارجية التركية بأن "أنقرة أرسلت مساعدات للمتضررين من الزلزال في أفغانستان عبر منظمة الهلال الأحمر الناشطة حاليا في البلاد"، مؤكدة أن "تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدات لشعب أفغانستان المتضرر من الزلزال".وضرب زلزال قوي ولايتي بكتيكا وخوست شرقي أفغانستان بوقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، وبلغت حصيله ضحاياه أكثر من 1000 قتيل ونحو 1500 مصاب. وأصدرت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) التي تدير شؤون البلاد منذ 15 آب/أغسطس الماضي، بياناً دعت فيه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال، الذي بلغت قوته 6.1 درجة، وقع على بعد 44 كم جنوب غرب خوست في أفغانستان. ويعرف عن أفغانستان أنها عرضة للزلازل لأنها تقع في منطقة نشطة جيولوجيا، وتحتها صدوع أرضية كبيرة بين الصفاح التكتونية. ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة في آب/أغسطس الماضي، مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت نحو 20 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/زلزال-قوي-يضرب-أفغانستان-1064032843.html

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