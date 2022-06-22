https://arabic.sputniknews.com/20220622/اليمن-مقتل-وإصابة-5-جنود-في-هجوم-لـ-القاعدة-بمحافظة-شبوة-1064016860.html
اليمن... مقتل وإصابة 5 جنود في هجوم لـ "القاعدة" بمحافظة شبوة
اليمن... مقتل وإصابة 5 جنود في هجوم لـ "القاعدة" بمحافظة شبوة
سقط 5 جنود يمنيين بين قتيل وجريح، اليوم الأربعاء، إثر هجوم يعتقد نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي "المحظور في أغلب دول العالم ومنها روسيا"، على حاجز تفتيش في محافظة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T03:51+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" إن عناصر تابعة لـ"القاعدة" تستقل سيارة فتحت نيران رشاشاتها على حاجز تفتيش لقوات دفاع شبوة جوار محطة ابن عامر على المدخل الشرقي لمدينة عتق مركز المحافظة.وأضاف أن الهجوم أوقع قتيلين وثلاثة جرحى في صفوف أفراد الحاجز العسكري، فيما لاذ منفذو الهجوم بالفرار.ويأتي الهجوم بعد ساعات على مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش اليمني، جراء كمين استهدف آلية عسكرية في مديرية أحور شرق محافظة أبين جنوب اليمن.وأواخر مايو الماضي، قُتل 5 جنود يمنيين وأصيب 6 في هجومين منفصلين يشتبه أن عناصر "القاعدة" نفذتهما ضد "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في ضواحي مدينة عتق.وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لعناصر تنظيم القاعدة، تصاعد مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/اليمن-مقتل-وإصابة-6-جنود-إثر-كمين-لـ-القاعدة-في-محافظة-أبين-1064009405.html
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أخبار اليمن الأن
اليمن... مقتل وإصابة 5 جنود في هجوم لـ "القاعدة" بمحافظة شبوة
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سقط 5 جنود يمنيين بين قتيل وجريح، اليوم الأربعاء، إثر هجوم يعتقد نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي "المحظور في أغلب دول العالم ومنها روسيا"، على حاجز تفتيش في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" إن عناصر تابعة لـ"القاعدة" تستقل سيارة فتحت نيران رشاشاتها على حاجز تفتيش لقوات دفاع شبوة جوار محطة ابن عامر على المدخل الشرقي لمدينة عتق مركز المحافظة.
وأضاف أن الهجوم أوقع قتيلين وثلاثة جرحى في صفوف أفراد الحاجز العسكري، فيما لاذ منفذو الهجوم بالفرار.
ويأتي الهجوم بعد ساعات على مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش اليمني، جراء كمين استهدف آلية عسكرية في مديرية أحور شرق محافظة أبين جنوب اليمن.
وأواخر مايو الماضي، قُتل 5 جنود يمنيين وأصيب 6 في هجومين منفصلين يشتبه أن عناصر "القاعدة" نفذتهما ضد "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في ضواحي مدينة عتق.
وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لعناصر تنظيم القاعدة، تصاعد مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة
بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.