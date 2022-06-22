https://arabic.sputniknews.com/20220622/انخفاض-أسعار-النفط-العالمية-وخام-برنت-يهبط-لأقل-من-109-دولارات-1064022882.html
انخفاض أسعار النفط العالمية وخام برنت يهبط لأقل من 109 دولارات
انخفاض أسعار النفط العالمية وخام برنت يهبط لأقل من 109 دولارات
أفادت بيانات التداول، صباح اليوم الأربعاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة برنت، لأقل من 109 دولارات للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 19 مايو/أيار الماضي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:42+0000
2022-06-22T07:42+0000
2022-06-22T07:42+0000
أزمة أسعار النفط
اقتصاد
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ووفقا لبيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لبرميل النفط ماركة برنت 108.9 دولار، بانخفاض نسبته 5.09%.وقبل ذلك بدقائق بلغ سعر البرميل أقل من 110 دولارات. كما انخفض سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط ليبلغ 103.44 دولار، بانخفاض نسبته 5.54%.وارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا هذا العام ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي زاد من الضغط على أسواق النفط العالمية التي تكافح لزيادة الإنتاج بسرعة كافية في محاولة لخفض الأسعار.وكانت أسعار النفط العالمية قد تجاوزت حاجز 124 دولارا للبرميل في مايو الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/خام-برنت-يتجاوز-حاجز-124-دولار-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-9-مارس-1062912975.html
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أزمة أسعار النفط, اقتصاد
انخفاض أسعار النفط العالمية وخام برنت يهبط لأقل من 109 دولارات
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أفادت بيانات التداول، صباح اليوم الأربعاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة برنت، لأقل من 109 دولارات للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 19 مايو/أيار الماضي.
ووفقا لبيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لبرميل النفط ماركة برنت 108.9 دولار، بانخفاض نسبته 5.09%.
وقبل ذلك بدقائق بلغ سعر البرميل أقل من 110 دولارات.
كما انخفض سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط ليبلغ 103.44 دولار، بانخفاض نسبته 5.54%.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا هذا العام
ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي زاد من الضغط على أسواق النفط العالمية التي تكافح لزيادة الإنتاج بسرعة كافية في محاولة لخفض الأسعار.
وكانت أسعار النفط العالمية قد تجاوزت حاجز 124 دولارا للبرميل في مايو الماضي.