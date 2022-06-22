عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/انخفاض-أسعار-النفط-العالمية-وخام-برنت-يهبط-لأقل-من-109-دولارات-1064022882.html
انخفاض أسعار النفط العالمية وخام برنت يهبط لأقل من 109 دولارات
انخفاض أسعار النفط العالمية وخام برنت يهبط لأقل من 109 دولارات
أفادت بيانات التداول، صباح اليوم الأربعاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة برنت، لأقل من 109 دولارات للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 19 مايو/أيار الماضي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:42+0000
2022-06-22T07:42+0000
أزمة أسعار النفط
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062904254_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b8b238b2214ea7b24cf08008dad548a.jpg
ووفقا لبيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لبرميل النفط ماركة برنت 108.9 دولار، بانخفاض نسبته 5.09%.وقبل ذلك بدقائق بلغ سعر البرميل أقل من 110 دولارات. كما انخفض سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط ليبلغ 103.44 دولار، بانخفاض نسبته 5.54%.وارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا هذا العام ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي زاد من الضغط على أسواق النفط العالمية التي تكافح لزيادة الإنتاج بسرعة كافية في محاولة لخفض الأسعار.وكانت أسعار النفط العالمية قد تجاوزت حاجز 124 دولارا للبرميل في مايو الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/خام-برنت-يتجاوز-حاجز-124-دولار-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-9-مارس-1062912975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062904254_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d3ebcb3ef809a81d992b7290752d5a49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أزمة أسعار النفط, اقتصاد

انخفاض أسعار النفط العالمية وخام برنت يهبط لأقل من 109 دولارات

07:42 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / GEORGE FREYنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / GEORGE FREY
تابعنا عبرTelegram
أفادت بيانات التداول، صباح اليوم الأربعاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة برنت، لأقل من 109 دولارات للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 19 مايو/أيار الماضي.
ووفقا لبيانات التداول، فإنه اعتبارا من الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لبرميل النفط ماركة برنت 108.9 دولار، بانخفاض نسبته 5.09%.
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
خام برنت يتجاوز حاجز 124 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 9 مارس
31 مايو, 07:50 GMT
وقبل ذلك بدقائق بلغ سعر البرميل أقل من 110 دولارات.
كما انخفض سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط ليبلغ 103.44 دولار، بانخفاض نسبته 5.54%.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا هذا العام ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي زاد من الضغط على أسواق النفط العالمية التي تكافح لزيادة الإنتاج بسرعة كافية في محاولة لخفض الأسعار.
وكانت أسعار النفط العالمية قد تجاوزت حاجز 124 دولارا للبرميل في مايو الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала