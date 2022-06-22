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إيران ترسل طائرتي إسعافات أولية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان
إيران ترسل طائرتي إسعافات أولية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان
أعلنت السفارة الإيرانية في كابول، اليوم الأربعاء، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت طائرتي إسعافات أولية إلى المناطق الجنوبية من أفغانستان في أعقاب... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:16+0000
2022-06-22T13:20+0000
أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم
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وقالت السفارة الإيرانية، عبر حسابها على تغريدة: "للأسف، خلف الزلزال الذي ضرب أفغانستان خسائر فادحة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من مواطني هذا البلد".وأضافت أن "السفارة، إذ تعرب عن تعازيها وتعاطفها مع شعب أفغانستان الأبي، اتخذت إجراءات لتقديم المساعدات اللازمة، بما في ذلك إرسال طائرتين تحتويان إسعافات أولية".وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.وصرح مسؤول إعلامي في حركة طالبان الأفغانية لوكالة "سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل ونحو 1500 مصاب.كابول- سبوتنيك. وقال مدير مديرية الثقافة والإعلام في ولاية بكتيكا أمين حذيفة لوكالة سبوتنيك: "لدينا أكثر من ألف شهيد وأكثر من 1500 جريح، العديد من القرى دُمرت، ندعو وسائل الإعلام الدولية والدول لتقديم المساعدة في هذه الأزمة الإنسانية".وكان نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث في حكومة طالبان مولوي شرف الدين مسلم، قد أعلن في مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 920 قتيلا ونحو 610 مصابين.
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أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم

إيران ترسل طائرتي إسعافات أولية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان

13:16 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 22.06.2022)
© Photo / Bakhtar News Agencyمحافظة باكتيكا، أفغانستان
محافظة باكتيكا، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Photo / Bakhtar News Agency
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أعلنت السفارة الإيرانية في كابول، اليوم الأربعاء، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت طائرتي إسعافات أولية إلى المناطق الجنوبية من أفغانستان في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة".
وقالت السفارة الإيرانية، عبر حسابها على تغريدة: "للأسف، خلف الزلزال الذي ضرب أفغانستان خسائر فادحة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من مواطني هذا البلد".
وأضافت أن "السفارة، إذ تعرب عن تعازيها وتعاطفها مع شعب أفغانستان الأبي، اتخذت إجراءات لتقديم المساعدات اللازمة، بما في ذلك إرسال طائرتين تحتويان إسعافات أولية".
وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب أفغانستان فجر اليوم.
وصرح مسؤول إعلامي في حركة طالبان الأفغانية لوكالة "سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان قد ارتفعت إلى أكثر من 1000 قتيل ونحو 1500 مصاب.
كابول- سبوتنيك. وقال مدير مديرية الثقافة والإعلام في ولاية بكتيكا أمين حذيفة لوكالة سبوتنيك: "لدينا أكثر من ألف شهيد وأكثر من 1500 جريح، العديد من القرى دُمرت، ندعو وسائل الإعلام الدولية والدول لتقديم المساعدة في هذه الأزمة الإنسانية".
وكان نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث في حكومة طالبان مولوي شرف الدين مسلم، قد أعلن في مؤتمر صحفي أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 920 قتيلا ونحو 610 مصابين.
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