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https://arabic.sputniknews.com/20220622/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-تعليق-الضريبة-على-أسعار-الوقود-وسط-أزمة-ارتفاع-قياسية-1064041168.html
بايدن يطلب من الكونغرس تعليق الضريبة على أسعار الوقود وسط أزمة ارتفاع قياسية
بايدن يطلب من الكونغرس تعليق الضريبة على أسعار الوقود وسط أزمة ارتفاع قياسية
من المقرر أن يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس، اليوم الأربعاء، إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين لمدة ثلاثة أشهر وسط أزمة ارتفاع الأسعار... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:17+0000
2022-06-22T12:17+0000
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ويلقي بايدن خطابا بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) للمطالبة بتعليق ضرائب الوقود - 18.4 سنتا للغالون على البنزين و24.4 سنتا على الديزل - حتى سبتمبر/ أيلول، وفقا لمسؤولي الإدارة.كما سيدعو الولايات إلى تعليق ضرائبها أو تقديم إعفاء مماثل. نيويورك هي واحدة من ولايات عدة قامت بذلك بالفعل، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.يأتي هذا الإجراء اليائس مع استمرار المعدل الوطني في التأرجح حول 5 دولارات للغالون من البنزين. قبل هذا العام، كان أعلى مستوى مسجلا سابقا هو 4.114 دولار للغالون الواحد في يوليو/ تموز عام 2008.يأتي ارتفاع الأسعار أثناء التهديد بالركود في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغيرها من العلامات المقلقة للاقتصاد، مما أدى إلى سحق معدلات تأييد بايدن وإلقاء غيمة قاتمة على فرص الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية الكونغرس في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.اعترف بايدن نفسه في مقابلة الأسبوع الماضي أنه "حتى بدأت أسعار البنزين في الارتفاع... كانت الأمور أفضل من ذلك بكثير، كانوا أكثر تفاؤلا".إذا تم تمرير الخفض الضريبي الفيدرالي بالكامل إلى المستهلكين، فسيوفر الناس ما يقرب من 3.6% في المحطات، ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الإدارة قوله: "تعليق الضريبة وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيوفر للعائلات مساحة صغيرة للتنفس فيما نواصل العمل لخفض الأسعار على المدى الطويل".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/مقارنة-بين-أسعار-البنزين-في-الدول-العربية-المغرب-الأغلى-وليبيا-الأرخص-1063732778.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

بايدن يطلب من الكونغرس تعليق الضريبة على أسعار الوقود وسط أزمة ارتفاع قياسية

12:17 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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من المقرر أن يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس، اليوم الأربعاء، إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين لمدة ثلاثة أشهر وسط أزمة ارتفاع الأسعار القياسية.
ويلقي بايدن خطابا بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) للمطالبة بتعليق ضرائب الوقود - 18.4 سنتا للغالون على البنزين و24.4 سنتا على الديزل - حتى سبتمبر/ أيلول، وفقا لمسؤولي الإدارة.
كما سيدعو الولايات إلى تعليق ضرائبها أو تقديم إعفاء مماثل. نيويورك هي واحدة من ولايات عدة قامت بذلك بالفعل، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
يأتي هذا الإجراء اليائس مع استمرار المعدل الوطني في التأرجح حول 5 دولارات للغالون من البنزين. قبل هذا العام، كان أعلى مستوى مسجلا سابقا هو 4.114 دولار للغالون الواحد في يوليو/ تموز عام 2008.
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يأتي ارتفاع الأسعار أثناء التهديد بالركود في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغيرها من العلامات المقلقة للاقتصاد، مما أدى إلى سحق معدلات تأييد بايدن وإلقاء غيمة قاتمة على فرص الديمقراطيين في الاحتفاظ بأغلبية الكونغرس في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
اعترف بايدن نفسه في مقابلة الأسبوع الماضي أنه "حتى بدأت أسعار البنزين في الارتفاع... كانت الأمور أفضل من ذلك بكثير، كانوا أكثر تفاؤلا".
إذا تم تمرير الخفض الضريبي الفيدرالي بالكامل إلى المستهلكين، فسيوفر الناس ما يقرب من 3.6% في المحطات، ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الإدارة قوله: "تعليق الضريبة وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيوفر للعائلات مساحة صغيرة للتنفس فيما نواصل العمل لخفض الأسعار على المدى الطويل".
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