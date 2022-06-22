بايرن ميونخ يعلن رسميا تعاقده مع ساديو ماني... صور وفيديو
© PAUL ELLISالسنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي
© PAUL ELLIS
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا تعاقده مع السنغالي ساديو ماني، قادما من صفوف ليفربول، بعد جولة مكثفة من المفاوضات عقب نهاية الموسم المنقضي (2021-2022).
وأعلن بايرن في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع ماني لمدة 3 سنوات ينتهى في 30 يونيو/حزيران 2025.
Welcome to #FCBayern, Sadio Mané!— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 22, 2022
وفي أول تعليق لساديو ماني بعد التوقيع، قال: "أنا سعيد حقا لوجودي أخيرًا في بايرن ميونخ".
وأضاف: "لقد تحدثنا كثيرًا وشعرت باهتمام كبير من هذا النادي العظيم منذ البداية، لذلك لم تكن هناك شكوك بالنسبة لي حول الصفقة".
Servus, Sadio! 🔴⚪️#ServusMané #MiaSanMia pic.twitter.com/RiZxFm2aYl— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 22, 2022
وتابع: "إنه الوقت المناسب لذلك التحدي. أريد أن أحقق الكثير مع هذا النادي، وفي أوروبا أيضًا".
وأتم: "خلال فترة وجودي في سالزبورغ، شاهدت الكثير من مباريات بايرن، أحب هذا النادي حقا".
🗣️ "I didn't think twice!"— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 22, 2022
The first interviews after Sadio Mané's move to #FCBayern: https://t.co/4J9NIX2SE6#ServusMané #MiaSanMia pic.twitter.com/SYtX7wjaDY
ولم يعلن أيا من الطرفين قيمة الصفقة، لكن أغلب التقارير تؤكد اقترابها من 41 مليون يورو مع بعض المتغيرات الأخرى، بينما جاء راتب اللاعب 250 ألف جنيه إسترليني، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وحتى نهاية الموسم المنصرم، سجل ماني خلال فترة لعبه لليفربول 120 هدفًا، وصنع 48 هدفًا لزملائه.
A message from Sadio! 🤳#ServusMané #MiaSanMia pic.twitter.com/5qcWncKXKw— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 22, 2022
كما توج بـ 6 بطولات، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.