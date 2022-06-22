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https://arabic.sputniknews.com/20220622/بايرن-ميونخ-يعلن-رسميا-تعاقده-مع-ساديو-ماني-صور-وفيديو-1064039011.html
بايرن ميونخ يعلن رسميا تعاقده مع ساديو ماني... صور وفيديو
بايرن ميونخ يعلن رسميا تعاقده مع ساديو ماني... صور وفيديو
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا تعاقده مع السنغالي ساديو ماني، قادما من صفوف ليفربول، بعد جولة مكثفة من المفاوضات عقب نهاية الموسم المنقضي (2021-2022). 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:56+0000
2022-06-22T11:56+0000
رياضة
نادي بايرن ميونخ
ساديو ماني
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وأعلن بايرن في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع ماني لمدة 3 سنوات ينتهى في 30 يونيو/حزيران 2025.وفي أول تعليق لساديو ماني بعد التوقيع، قال: "أنا سعيد حقا لوجودي أخيرًا في بايرن ميونخ".وأضاف: "لقد تحدثنا كثيرًا وشعرت باهتمام كبير من هذا النادي العظيم منذ البداية، لذلك لم تكن هناك شكوك بالنسبة لي حول الصفقة".وتابع: "إنه الوقت المناسب لذلك التحدي. أريد أن أحقق الكثير مع هذا النادي، وفي أوروبا أيضًا". وأتم: "خلال فترة وجودي في سالزبورغ، شاهدت الكثير من مباريات بايرن، أحب هذا النادي حقا".ولم يعلن أيا من الطرفين قيمة الصفقة، لكن أغلب التقارير تؤكد اقترابها من 41 مليون يورو مع بعض المتغيرات الأخرى، بينما جاء راتب اللاعب 250 ألف جنيه إسترليني، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".وحتى نهاية الموسم المنصرم، سجل ماني خلال فترة لعبه لليفربول 120 هدفًا، وصنع 48 هدفًا لزملائه.كما توج بـ 6 بطولات، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, ساديو ماني

بايرن ميونخ يعلن رسميا تعاقده مع ساديو ماني... صور وفيديو

11:56 GMT 22.06.2022
© PAUL ELLISالسنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي
السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© PAUL ELLIS
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا تعاقده مع السنغالي ساديو ماني، قادما من صفوف ليفربول، بعد جولة مكثفة من المفاوضات عقب نهاية الموسم المنقضي (2021-2022).
وأعلن بايرن في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع ماني لمدة 3 سنوات ينتهى في 30 يونيو/حزيران 2025.
وفي أول تعليق لساديو ماني بعد التوقيع، قال: "أنا سعيد حقا لوجودي أخيرًا في بايرن ميونخ".
وأضاف: "لقد تحدثنا كثيرًا وشعرت باهتمام كبير من هذا النادي العظيم منذ البداية، لذلك لم تكن هناك شكوك بالنسبة لي حول الصفقة".
وتابع: "إنه الوقت المناسب لذلك التحدي. أريد أن أحقق الكثير مع هذا النادي، وفي أوروبا أيضًا".
وأتم: "خلال فترة وجودي في سالزبورغ، شاهدت الكثير من مباريات بايرن، أحب هذا النادي حقا".
ولم يعلن أيا من الطرفين قيمة الصفقة، لكن أغلب التقارير تؤكد اقترابها من 41 مليون يورو مع بعض المتغيرات الأخرى، بينما جاء راتب اللاعب 250 ألف جنيه إسترليني، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وحتى نهاية الموسم المنصرم، سجل ماني خلال فترة لعبه لليفربول 120 هدفًا، وصنع 48 هدفًا لزملائه.
كما توج بـ 6 بطولات، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
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