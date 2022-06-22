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https://arabic.sputniknews.com/20220622/بريطانيا-تحرض-ليتوانيا-على-وقف-عبور-البضائع-الروسية-إلى-كالينينغراد-1064061503.html
بريطانيا "تحرض" ليتوانيا على وقف عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد
بريطانيا "تحرض" ليتوانيا على وقف عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، إن بلادها تدعم ليتوانيا تماما في قرارها بشأن وقف مرور البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:50+0000
2022-06-22T16:56+0000
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت تراس، عبر حسابها على "تويتر": "المملكة المتحدة تدعم تماما ليتوانيا في وقف مرور البضائع الخاضعة للعقوبات من روسيا عبر أراضيها".أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق اليوم، أن الرد الروسي على ممارسات ليتوانيا بشأن حظر عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد سيكون عمليا وليس دبلوماسيا.وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي: "بالنسبة للإجراءات الجوابية، فإنه يجري وضعها على مستوى الوزارات.. لن تكون دبلوماسية، وإنما عملية".وشددت على أنه تم إبلاغ ليتوانيا والاتحاد الأوروبي بأن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة وأنه يتعين تغيير التدابير المتخذة وإعادة الوضع إلى مساره القانوني.ولفتت إلى يجري حاليا مناقشة كيفية وتوقيت الرد الروسي، وأن الكثير يتوقف أيضا على ما إذا كانت ليتوانيا وافقت على اقتراح موسكو برفع الحظر المفروض على العبور.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مجلس-الأمن-الروسي-روسيا-سترد-قريبا-على-حصار-سكان-كالينينغراد-وسيشعر-السكان-الليتوانيون-بالعواقب-1063962104.html
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روسيا

بريطانيا "تحرض" ليتوانيا على وقف عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد

16:50 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 22.06.2022)
© Sputnik . Eugene Odinokovنصب تذكاري لشيلر في كالينينغراد
نصب تذكاري لشيلر في كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، إن بلادها تدعم ليتوانيا تماما في قرارها بشأن وقف مرور البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها إلى مقاطعة كالينينغراد.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت تراس، عبر حسابها على "تويتر": "المملكة المتحدة تدعم تماما ليتوانيا في وقف مرور البضائع الخاضعة للعقوبات من روسيا عبر أراضيها".
أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق اليوم، أن الرد الروسي على ممارسات ليتوانيا بشأن حظر عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد سيكون عمليا وليس دبلوماسيا.
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وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي: "بالنسبة للإجراءات الجوابية، فإنه يجري وضعها على مستوى الوزارات.. لن تكون دبلوماسية، وإنما عملية".
وشددت على أنه تم إبلاغ ليتوانيا والاتحاد الأوروبي بأن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة وأنه يتعين تغيير التدابير المتخذة وإعادة الوضع إلى مساره القانوني.
ولفتت إلى يجري حاليا مناقشة كيفية وتوقيت الرد الروسي، وأن الكثير يتوقف أيضا على ما إذا كانت ليتوانيا وافقت على اقتراح موسكو برفع الحظر المفروض على العبور.
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