https://arabic.sputniknews.com/20220622/بريطانيا-تسجل-أعلى-مستوى-للتضخم-منذ-40-عاما-1064021539.html

بريطانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عاما

بريطانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عاما

سجلت بريطانيا أعلى مستوى في معدل التضخم منذ عام 1982، وفقا لأحدث البيانات التي قدمها مكتب الإحصاء الوطني. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T07:09+0000

2022-06-22T07:09+0000

2022-06-22T07:09+0000

بريطانيا

اقتصاد

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وحسب صحيفة "الغارديان"، قال مكتب الاحصاء في بيان: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% في 12 شهرا حتى مايو/أيار 2022 ارتفاعا من 9.0% في أبريل/نيسان مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة".وأضاف المكتب أن تضخم أسعار المستهلكين تجاوز حتى قمم الركود في أوائل التسعينيات التي يتذكرها العديد من البريطانيين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والتخلف عن سداد الرهن العقاري على نطاق واسع.ويواصل التضخم تسجيل مستويات قياسية في بريطانيا، ليقفز إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، ما زاد الضغط على الحكومة لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.وتعاني الأسر البريطانية بالفعل من أكبر ضغوط اقتصادية منذ عقود، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود الذي أدى إلى زيادة التضخم إلى خانة العشرات، في حين أن متوسط الأجور الأساسية لم يكن أعلى مما كان عليه في عام 2006 عندما تم تعديله وفقا للتضخم.وحذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن التضخم في طريقه للوصول إلى 11% في وقت لاحق من هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/بنك-إنجلترا-يتوقع-تفاقم-التضخم-في-بريطانيا-بسبب-أسعار-الطاقة-1053634968.html

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بريطانيا, اقتصاد