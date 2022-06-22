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بريطانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عاما
بريطانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عاما
سجلت بريطانيا أعلى مستوى في معدل التضخم منذ عام 1982، وفقا لأحدث البيانات التي قدمها مكتب الإحصاء الوطني. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:09+0000
2022-06-22T07:09+0000
بريطانيا
اقتصاد
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وحسب صحيفة "الغارديان"، قال مكتب الاحصاء في بيان: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% في 12 شهرا حتى مايو/أيار 2022 ارتفاعا من 9.0% في أبريل/نيسان مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة".وأضاف المكتب أن تضخم أسعار المستهلكين تجاوز حتى قمم الركود في أوائل التسعينيات التي يتذكرها العديد من البريطانيين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والتخلف عن سداد الرهن العقاري على نطاق واسع.ويواصل التضخم تسجيل مستويات قياسية في بريطانيا، ليقفز إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، ما زاد الضغط على الحكومة لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.وتعاني الأسر البريطانية بالفعل من أكبر ضغوط اقتصادية منذ عقود، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود الذي أدى إلى زيادة التضخم إلى خانة العشرات، في حين أن متوسط الأجور الأساسية لم يكن أعلى مما كان عليه في عام 2006 عندما تم تعديله وفقا للتضخم.وحذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن التضخم في طريقه للوصول إلى 11% في وقت لاحق من هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/بنك-إنجلترا-يتوقع-تفاقم-التضخم-في-بريطانيا-بسبب-أسعار-الطاقة-1053634968.html
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بريطانيا, اقتصاد

بريطانيا تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عاما

07:09 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal-Olivasرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعود إلى 10 داونينغ ستريت في لندن، 8 ديسمبر 2020، بعد ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية القريب. أشادت بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي بنقطة تحول في الحرب ضد الجائحة، حيث شرعت بأكبر برنامج لتطعيم المواطنين في تاريخ البلاد بلقاح جديد ضد كوفيد -19.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعود إلى 10 داونينغ ستريت في لندن، 8 ديسمبر 2020، بعد ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية القريب. أشادت بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي بنقطة تحول في الحرب ضد الجائحة، حيث شرعت بأكبر برنامج لتطعيم المواطنين في تاريخ البلاد بلقاح جديد ضد كوفيد -19. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal-Olivas
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سجلت بريطانيا أعلى مستوى في معدل التضخم منذ عام 1982، وفقا لأحدث البيانات التي قدمها مكتب الإحصاء الوطني.
وحسب صحيفة "الغارديان"، قال مكتب الاحصاء في بيان: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% في 12 شهرا حتى مايو/أيار 2022 ارتفاعا من 9.0% في أبريل/نيسان مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة".
وأضاف المكتب أن تضخم أسعار المستهلكين تجاوز حتى قمم الركود في أوائل التسعينيات التي يتذكرها العديد من البريطانيين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والتخلف عن سداد الرهن العقاري على نطاق واسع.
ويواصل التضخم تسجيل مستويات قياسية في بريطانيا، ليقفز إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، ما زاد الضغط على الحكومة لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.
أزمة وقود حادة في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
بنك إنجلترا يتوقع تفاقم التضخم في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة
6 ديسمبر 2021, 15:17 GMT
وتعاني الأسر البريطانية بالفعل من أكبر ضغوط اقتصادية منذ عقود، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود الذي أدى إلى زيادة التضخم إلى خانة العشرات، في حين أن متوسط الأجور الأساسية لم يكن أعلى مما كان عليه في عام 2006 عندما تم تعديله وفقا للتضخم.
وحذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن التضخم في طريقه للوصول إلى 11% في وقت لاحق من هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.
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