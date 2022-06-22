https://arabic.sputniknews.com/20220622/بريطانيا-تعين-مبعوثا-جديدا-لمنقطة-القرن-الأفريقي-1064058618.html
بريطانيا تعين مبعوثا جديدا لمنقطة القرن الأفريقي
بريطانيا تعين مبعوثا جديدا لمنقطة القرن الأفريقي
قررت بريطانيا تعيين مبعوث جديد للقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية تعاني من أزمات أمنية وإنسانية عدة. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T15:43+0000
2022-06-22T15:43+0000
2022-06-22T15:43+0000
بريطانيا
القرن الأفريقي
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تم الإعلان عن تعيين الدبلوماسية سارة مونتغمري الثلاثاء في الوقت الذي كان فيه المبعوث الصيني الخاص للقرن الأفريقي متواجدا في إثيوبيا سعيا للعب دور أكبر في المنطقة، بحسب "فرانس برس".قالت الوزيرة البريطانية لشؤون أفريقيا فيكي فورد في بيان: "بداية من الأزمة الإنسانية التي تطوق القرن الأفريقي وصولا إلى علاقاتنا العميقة بالخليج، فإن علاقات المملكة المتحدة بمنطقة البحر الأحمر تمر بنقطة تحول حاسمة".وتتميز منطقة القرن الأفريقي بموقع استراتيجي مقابل لشبه الجزيرة العربية وخليج عدن.وعملت مونتغمري سابقا في السفارة البريطانية بواشنطن وكذلك تقلدت مهاما رفيعة في قسم شؤون الخليج واليمن وإيران بالأمانة العامة للأمن القومي، وفقا للبيان.ورأى بن هانتر محلل شؤون شرق أفريقيا في شركة استخبارات المخاطر فيريسك مابليكروفت أن "خبراتها في القضايا الأمنية في الخليج تشير إلى أن البحر الاحمر سيكون محور تركيزها".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الأمم-المتحدة-المجاعة-تهدد-الملايين-في-منطقة-القرن-الأفريقي--1062934550.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, القرن الأفريقي
بريطانيا تعين مبعوثا جديدا لمنقطة القرن الأفريقي
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قررت بريطانيا تعيين مبعوث جديد للقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية تعاني من أزمات أمنية وإنسانية عدة.
تم الإعلان عن تعيين الدبلوماسية سارة مونتغمري الثلاثاء في الوقت الذي كان فيه المبعوث الصيني الخاص للقرن الأفريقي متواجدا في إثيوبيا سعيا للعب دور أكبر في المنطقة، بحسب "فرانس برس".
قالت الوزيرة البريطانية لشؤون أفريقيا فيكي فورد في بيان: "بداية من الأزمة الإنسانية التي تطوق القرن الأفريقي
وصولا إلى علاقاتنا العميقة بالخليج، فإن علاقات المملكة المتحدة بمنطقة البحر الأحمر تمر بنقطة تحول حاسمة".
وتتميز منطقة القرن الأفريقي بموقع استراتيجي مقابل لشبه الجزيرة العربية وخليج عدن.
وعملت مونتغمري سابقا في السفارة البريطانية بواشنطن وكذلك تقلدت مهاما رفيعة في قسم شؤون الخليج واليمن وإيران بالأمانة العامة للأمن القومي، وفقا للبيان.
ورأى بن هانتر محلل شؤون شرق أفريقيا في شركة استخبارات المخاطر فيريسك مابليكروفت أن "خبراتها في القضايا الأمنية في الخليج تشير إلى أن البحر الاحمر سيكون محور تركيزها".