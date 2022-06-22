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بريطانيا على موعد مع الإضراب الثاني للسكك الحديد يوم الخميس
بريطانيا على موعد مع الإضراب الثاني للسكك الحديد يوم الخميس
تواجه بريطانيا الإضراب الثاني من إضرابات شبكة السكك الحديد الثلاثة، يوم الخميس المقبل بعد وصول المفاوضات بين النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T18:01+0000
2022-06-22T18:01+0000
بريطانيا
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واتهمت النقابة الحكومة بـ ''تدمير'' محادثات الأربعاء، موضحة أن إضراب 40 ألف عامل نظافة وإشارة وعاملين في الصيانة وموظفي المحطة على مدار 24 ساعة سيمضي قدما كما هو مخطط، بحسب "أسوشيتدبرس".يعد تحرك النقابة هذا الأسبوع هو أكبر إضراب للسكك الحديدية في بريطانيا وأكثرها اضطرابا منذ 30 عاما.دخل عمال السكك الحديدية في بريطانيا يوم الثلاثاء في إضراب تم بموجبه إغلاق خط من إثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات.ويتمحور الخلاف على الأجور وظروف العمل والأمن الوظيفي حيث تسعى شركات القطارات البريطانية لتخفيض النفقات والتوظيف بعد عامين لعب خلالهما التمويل الحكومي الطارئ دورا هاما في صمودها.وتجادل النقابة بأن الإضرابات ضرورية في الوقت الذي أخفقت فيه الأجور في مواكبة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما.وبعد تنظيم أول إضراب يوم الثلاثاء الماضي، ينتظر تنظيم الثاني والثالث يومي الخميس والسبت، في أكبر نزاع تشهده شبكة السكك الحديد البريطانية منذ 1989، وفقا للنقابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/شلل-تام-في-المملكة-المتحدة-بسبب-إضراب-عمالي-هو-الأكبر-منذ-30-عاما-1063900516.html
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بريطانيا على موعد مع الإضراب الثاني للسكك الحديد يوم الخميس

18:01 GMT 22.06.2022
© ساناحادث قطار في لندن
حادث قطار في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© سانا
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تواجه بريطانيا الإضراب الثاني من إضرابات شبكة السكك الحديد الثلاثة، يوم الخميس المقبل بعد وصول المفاوضات بين النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل وأرباب العمل إلى طريق مسدود.
واتهمت النقابة الحكومة بـ ''تدمير'' محادثات الأربعاء، موضحة أن إضراب 40 ألف عامل نظافة وإشارة وعاملين في الصيانة وموظفي المحطة على مدار 24 ساعة سيمضي قدما كما هو مخطط، بحسب "أسوشيتدبرس".
محطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
شلل تام في المملكة المتحدة بسبب إضراب عمالي هو الأكبر منذ 30 عاما
20 يونيو, 10:25 GMT
يعد تحرك النقابة هذا الأسبوع هو أكبر إضراب للسكك الحديدية في بريطانيا وأكثرها اضطرابا منذ 30 عاما.
دخل عمال السكك الحديدية في بريطانيا يوم الثلاثاء في إضراب تم بموجبه إغلاق خط من إثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات.
ويتمحور الخلاف على الأجور وظروف العمل والأمن الوظيفي حيث تسعى شركات القطارات البريطانية لتخفيض النفقات والتوظيف بعد عامين لعب خلالهما التمويل الحكومي الطارئ دورا هاما في صمودها.
وتجادل النقابة بأن الإضرابات ضرورية في الوقت الذي أخفقت فيه الأجور في مواكبة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما.
وبعد تنظيم أول إضراب يوم الثلاثاء الماضي، ينتظر تنظيم الثاني والثالث يومي الخميس والسبت، في أكبر نزاع تشهده شبكة السكك الحديد البريطانية منذ 1989، وفقا للنقابة.
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