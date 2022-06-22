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https://arabic.sputniknews.com/20220622/بعد-الاشتباه-بأول-حالتين-رئيس-كوريا-الجنوبية-يدعو-لاتخاذ-تدابير-قوية-ضد-جدري-القرود-1064024167.html
بعد الاشتباه بأول حالتين… رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ تدابير قوية ضد جدري القرود
بعد الاشتباه بأول حالتين… رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ تدابير قوية ضد جدري القرود
دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد تدفق جدري القرود في البلاد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:14+0000
2022-06-22T08:14+0000
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وأعلنت كوريا تسجيل أول حالتين يشتبه في إصابتهما بجدري القرود.وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، وجه يون السلطات الصحية لتعزيز إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الخارج، وبالمراقبة الدقيقة لاحتمال زيادة الحالات.وبحسب تصريح المسؤول الرئاسي للصحفيين، اليوم الأربعاء، أبلغ يون "السلطات الصحية أيضًا أن تكون على أتم الاستعداد لنشر اللقاحات والعلاجات في الخطوط الطبية الأمامية، وأن تستكمل الاستعدادات اللازمة لتأمين لقاحات وعلاجات إضافية لذلك المرض الفيروسي".ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الصحية أجرت فحوصات تشخيصية للحالتين المشتبه في إصابتهما بجدري القرود، ومن المتوقع إعلان النتائج في وقت لاحق من اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/كوريا-الجنوبية-التضخم-قد-يصل-لأعلى-مستوى-له-منذ-14-عاما-1063948137.html
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بعد الاشتباه بأول حالتين… رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ تدابير قوية ضد جدري القرود

08:14 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / Yonhap / Stringerأم تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في سئول، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كوريا الجنوبية 25 أغسطس 2020
أم تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في سئول، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كوريا الجنوبية 25 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Yonhap / Stringer
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دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد تدفق جدري القرود في البلاد.
وأعلنت كوريا تسجيل أول حالتين يشتبه في إصابتهما بجدري القرود.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، وجه يون السلطات الصحية لتعزيز إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الخارج، وبالمراقبة الدقيقة لاحتمال زيادة الحالات.
وبحسب تصريح المسؤول الرئاسي للصحفيين، اليوم الأربعاء، أبلغ يون "السلطات الصحية أيضًا أن تكون على أتم الاستعداد لنشر اللقاحات والعلاجات في الخطوط الطبية الأمامية، وأن تستكمل الاستعدادات اللازمة لتأمين لقاحات وعلاجات إضافية لذلك المرض الفيروسي".
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ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الصحية أجرت فحوصات تشخيصية للحالتين المشتبه في إصابتهما بجدري القرود، ومن المتوقع إعلان النتائج في وقت لاحق من اليوم.
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
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