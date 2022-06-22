https://arabic.sputniknews.com/20220622/بعد-القرارات-الأخيرة-لجمعيته-الوطنيةهل-بدأ-الانتقالي-مرحلة-جديدة-في-الجنوب-اليمني؟-1064065481.html

بعد القرارات الأخيرة لجمعيته الوطنية..هل بدأ الانتقالي مرحلة جديدة في الجنوب اليمني؟

بعد القرارات الأخيرة لجمعيته الوطنية..هل بدأ الانتقالي مرحلة جديدة في الجنوب اليمني؟

أعلنت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني في بيانها الختامي اليوم عن قرارات ومسارات للمرحلة القادمة، اعتبرها البعض رسائل قوية للمرحلة القادمة ومسار... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T18:54+0000

2022-06-22T18:54+0000

2022-06-22T18:54+0000

أخبار اليمن الأن

تقارير سبوتنيك

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دعت الجمعية إلى مكافحة الإرهاب والفساد وضرورة تحسين الخدمات والتزام مجلس القيادة الرئاسي باتفاق ومشاورات الرياض والعمل على تنفيذها، هذا بجانب إعادة هيكلة المجلس وتكوين لجنة للمشاركة في أي مفاوضات للحل الشامل في اليمن.. هل يتغير واقع الجنوب بعد تلك القرارات؟.بداية يقول القيادي في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور جنيد الجنيد، إن الدورة الخامسة للجمعية الوطنية التي أنهت أعمالها اليوم تناولت العديد من الملفات المفصلية الجنوبية، نظرا لتغير الوضع السياسي والاقتصادي عما كانت عليه الأوضاع خلال السنوات الماضية.المسار الجديدوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن التغيير في هرم السلطة اليمنية تطلب تغييرا في كل شيء مقابل له، نظرا لأن المجلس الرئاسي الحالي اتخذ مسار جديد يختلف عن المسارات السابقة.الانتقالي والرئاسيوحول العلاقة مع مجلس القيادة الرئاسي يقول، الجنيد:، إن التغيرات الجديدة في الوضع السياسي على الأرض ستجبر المجلس الرئاسي على القبول بها، لأنه عبارة عن مؤسسة للتوقيع تم تشكيلها في ظل مشاورات الرياض، ولا بد له أن يقوم بالمهام التي كلف بها، وأن لا يخرج عن تلك المهام إلى مسارات أخرى، والأهم الآن هو تنفيذ اتفاق الرياض ومشاورات الرياض، نتمنى أن يكون هناك دور فعال للتحالف فيما يتعلق بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية.محاربة الإرهابمن جانبه أكد أمجد صبيح، عضو اللجنة الإعلامية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الجمعية الوطنية، ناقشت خلال دورتها الخامسة ملفات عديدة منها محاربة الإرهاب، وملف حرب الخدمات، الانهيار الاقتصادي، وانقطاعات الكهرباء وارتفاع الأسعار، ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية للقيام بواجبهم تجاه معاناة الناس وإيجاد الحلول العاجلة والناجحة لمشاكل الكهرباء وانهيار العملة.ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، كما لم تغب عن النقاش قضايا الخدمات وانهيار العملة وانقطاع الكهرباء سابقا في عهد الإدارة الذاتية التي أعلن عنها الانتقالي في العام 2020 ، وتم حلها بشكل شبه كامل من جانب المجلس خلال أشهر قليلة، كما عمل على تموين المدن بالمشتقات النفطية ومنع خروج العملة من عدن وأدى كل ذلك إلى استقرار الخدمات وتحسين سعر صرف العملة.الإدارة الذاتيةوتابع صبيح، اليوم في ختام الدورة الخامسة للجمعية الوطنية الجنوبية، تم التأكيد على ضرورة البدء في المعالجات السريعة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، والعمل فورا على استقرار سعر العملة ومعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة التي تتفاقم يوم عن يوم دون حسيب أو رقيب، كما تم تقييم تجربة الإدارة الذاتية لتكون خيار بديل ينقذ الشعب من كل هذه المعاناة التي يعيشها الآن.ولفت صبيح إلى أنه لا سلام في اليمن ولا نجاح لأي جهود للأمم المتحدة في مشاورات السلام وإنهاء الحرب في اليمن، إلا بإشراك المجلس الانتقالي الجنوبي كشريك فاعل ومؤثر على الأرض، داعيا إلى إجراء حوار ندي ومناصفة بين الشمال والجنوب.كانت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي قد اختتمت أعمال دورتها الخامسة اليوم الأربعاء بعد أن ناقشت العديد من القضايا والملفات الهامة التي تخص القضايا الجنوبية بشكل خاص واليمنية بشكل عام وعلى رأسها محاربة الإرهاب وإعادة هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي وتنفيذ اتفاق ومشاورات الرياض.كما حث البيان أيضا على "العمل بفعالية على الاستغلال الأمثل لما تضمنته مخرجات مشاورات الرياض فيما يخص الجوانب الاقتصادية والتنموية والخدماتية، ووضع مصفوفة متكاملة ومزمنة لتنفيذها وخصوصا في العاصمة عدن، ووضع معالجات لانقطاع الكهرباء في صيف عدن الحار الذي لا يحتمل، وضرورة إدراج ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي بما يحقق المناصفة في جميع اللجان والفرق الواردة في إعلان نقل السلطة ومخرجات مشاورات الرياض".وأكدت الجمعية في بيانها على "ضرورة البدء في المعالجات السريعة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية السيئة والعمل فورا على استقرار سعر العملة ومعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة التي تتفاقم يوم عن يوم دون حسيب أو رقيب، بجانب العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير آفاق التعاون والتكامل مع جمهورية مصـر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والجامعة العربية، بما يقود نحو تكامل جنوبي حقيقي مع منظومة دول الجوار الخليجي والعربي وشعوبها الشقيقة".ودعت الجمعية الوطنية "دول التحالف العربي وكافة دول المجتمع الإقليمي الدولي إلى الإسهام الفاعل في تدعيم ومساندة جهود القوات المسلحة الجنوبية في مجال مكافحة الإرهاب، وصون وتعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وإصلاح المنظومة القضائية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية العليا، وتعيين محافظو ومدراء أمن محافظات الجنوب، وإعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة تموضع كافة القوات العسكرية ونقلها إلى خطوط التماس في جبهات الحرب ضد الحوثي".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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