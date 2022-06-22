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https://arabic.sputniknews.com/20220622/بغداد-لا-توجد-أي-أدلة-عن-إعدامات-جماعية-لعراقيين-على-الحدود-البولندية-1064064751.html
بغداد: لا توجد أي أدلة عن إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية
بغداد: لا توجد أي أدلة عن إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أية أدلة حتى الآن على حدوث إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T18:19+0000
2022-06-22T18:19+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الصحاف: إنه "سبق أن وجهت وزارة الخارجية سفارة جمهورية العراق في وارسو بأهمية التنسيق مع الجانب البولندي إثر معلومات تداولتها وسائل إعلام في حينها عن تعرض مهاجرين عراقيين لمخاطر تطال حياتهم".وأوضح أن السفارة شرعت في فبراير/ شباط الماضي بالتنسيق والتقصي عالي المستوى عبر السلطات المعنية في بولندا، وتأكد أن الأخبار الصادرة مـن وسائل إعلام أجنبية ومحلية غيـر صحيحة.وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه لا توجد أدلـة ثبوتيـة وقانونيـة على حدوث إعدامات جماعية على الحـدود البولنديـة البيلاروسية، كشـهود عيـان أو فيـديو أو صـور.كما أنه لـم يتقدم مـواطن عراقـي بشكوى رسمية تشــير إلى ما ورد فـي تلـك الأنبـاء، بحسب الصحاف.وكانت مصادر إعلامية أفادت أن وفدا عراقيا بحث مع السلطات البيلاروسية، دقة معلومات قدمتها الأخيرة تتعلق بمقتل عدد من اللاجئين العراقيين على الحدود البولندية.وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية"belta"، فقد تم عقد الاجتماع أمس الثلاثاء في المقر المركزي للجنة التحقيق، وذلك بحضور موظفي قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق ووزارة الخارجية ولجنة حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان المنهجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/رئيس-الوزراء-العراقي-يشيد-بدور-النرويج-الداعم-للعراق-في-مواجهة-الإرهاب-1064063014.html
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أخبار العراق اليوم

بغداد: لا توجد أي أدلة عن إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية

18:19 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiدورية حرس الحدود على كواد على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
دورية حرس الحدود على كواد على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أية أدلة حتى الآن على حدوث إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
رئيس الوزراء العراقي يشيد بدور النرويج الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب
17:08 GMT
وقال الصحاف: إنه "سبق أن وجهت وزارة الخارجية سفارة جمهورية العراق في وارسو بأهمية التنسيق مع الجانب البولندي إثر معلومات تداولتها وسائل إعلام في حينها عن تعرض مهاجرين عراقيين لمخاطر تطال حياتهم".
وأوضح أن السفارة شرعت في فبراير/ شباط الماضي بالتنسيق والتقصي عالي المستوى عبر السلطات المعنية في بولندا، وتأكد أن الأخبار الصادرة مـن وسائل إعلام أجنبية ومحلية غيـر صحيحة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه لا توجد أدلـة ثبوتيـة وقانونيـة على حدوث إعدامات جماعية على الحـدود البولنديـة البيلاروسية، كشـهود عيـان أو فيـديو أو صـور.
كما أنه لـم يتقدم مـواطن عراقـي بشكوى رسمية تشــير إلى ما ورد فـي تلـك الأنبـاء، بحسب الصحاف.
وكانت مصادر إعلامية أفادت أن وفدا عراقيا بحث مع السلطات البيلاروسية، دقة معلومات قدمتها الأخيرة تتعلق بمقتل عدد من اللاجئين العراقيين على الحدود البولندية.
وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية"belta"، فقد تم عقد الاجتماع أمس الثلاثاء في المقر المركزي للجنة التحقيق، وذلك بحضور موظفي قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق ووزارة الخارجية ولجنة حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان المنهجية.
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