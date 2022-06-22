https://arabic.sputniknews.com/20220622/بغداد-لا-توجد-أي-أدلة-عن-إعدامات-جماعية-لعراقيين-على-الحدود-البولندية-1064064751.html

بغداد: لا توجد أي أدلة عن إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية

بغداد: لا توجد أي أدلة عن إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أية أدلة حتى الآن على حدوث إعدامات جماعية لعراقيين على الحدود البولندية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T18:19+0000

2022-06-22T18:19+0000

2022-06-22T18:19+0000

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063322099_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_e29458e0a03061d7266a50247eff5f31.jpg

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الصحاف: إنه "سبق أن وجهت وزارة الخارجية سفارة جمهورية العراق في وارسو بأهمية التنسيق مع الجانب البولندي إثر معلومات تداولتها وسائل إعلام في حينها عن تعرض مهاجرين عراقيين لمخاطر تطال حياتهم".وأوضح أن السفارة شرعت في فبراير/ شباط الماضي بالتنسيق والتقصي عالي المستوى عبر السلطات المعنية في بولندا، وتأكد أن الأخبار الصادرة مـن وسائل إعلام أجنبية ومحلية غيـر صحيحة.وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه لا توجد أدلـة ثبوتيـة وقانونيـة على حدوث إعدامات جماعية على الحـدود البولنديـة البيلاروسية، كشـهود عيـان أو فيـديو أو صـور.كما أنه لـم يتقدم مـواطن عراقـي بشكوى رسمية تشــير إلى ما ورد فـي تلـك الأنبـاء، بحسب الصحاف.وكانت مصادر إعلامية أفادت أن وفدا عراقيا بحث مع السلطات البيلاروسية، دقة معلومات قدمتها الأخيرة تتعلق بمقتل عدد من اللاجئين العراقيين على الحدود البولندية.وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية"belta"، فقد تم عقد الاجتماع أمس الثلاثاء في المقر المركزي للجنة التحقيق، وذلك بحضور موظفي قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق ووزارة الخارجية ولجنة حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان المنهجية.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/رئيس-الوزراء-العراقي-يشيد-بدور-النرويج-الداعم-للعراق-في-مواجهة-الإرهاب-1064063014.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم