https://arabic.sputniknews.com/20220622/بلجيكا-تدعم-منح-أوكرانيا-وضع-مرشح-الاتحاد-الأوروبي-1064070001.html

بلجيكا تدعم منح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي

بلجيكا تدعم منح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الأربعاء، إن بلجيكا ستدعم المحاولة الأوكرانية لتصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T21:32+0000

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بروكسل - سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، أجرى رئيس الوزراء محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وغرد دي كرو: "أكدت له دعم بلجيكا لمسألة منح أوكرانيا الاتحاد الأوروبي وضع مرشح الاتحاد الأوروبي".وفي الوقت نفسه، وعد رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس أيضا زيلينسكي بدعم بلادها في دمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.وقال كالاس: "أكدت للرئيس زيلينسكي أن إستونيا تدعم أوكرانيا على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي ونحن مستعدون لتبادل تجربتنا في التكامل الأوروبي".وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أعرب أيضا عن دعم حكومته.وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير، بعد وقت قصير من بدء روسيا عمليتها العسكرية، ثم قررت جورجيا ومولدوفا تقديم طلباتهما بسرعة.وفي الأسبوع الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع دولة عضو مرشحة إذا استوفت عددا من الشروط المسبقة قبل بدء مفاوضات الاندماج.وسيتم اتخاذ القرار الرسمي بشأن وضع المرشح للدول الثلاث في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

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مروحية مي-8 أ إم تي شي