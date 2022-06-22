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https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-رجال-الأعمال-الأجانب-أبدوا-رغبهم-في-مواصلة-العمل-مع-روسيا-1064046242.html
بوتين: رجال الأعمال الأجانب أبدوا رغبتهم في مواصلة العمل مع روسيا
بوتين: رجال الأعمال الأجانب أبدوا رغبتهم في مواصلة العمل مع روسيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن رجال الأعمال الأجانب أظهروا رغبتهم بمواصلة العمل مع روسيا خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، مؤكدا أن موسكو ستدعم هذه... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:11+0000
2022-06-22T13:13+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال حديثه عبر تقنية الفيديو للمشاركين في منتدى الأعمال البريكس "من المهم أن ممثلي الشركات الأجنبية ورجال الأعمال الذين أتوا إلى سانت بطرسبورغ أظهروا استعدادهم لمواصلة العمل في السوق الروسية، بالإضافة إلى محاولة التكيف مع الظروف الجديدة".وحول نواتج المنتدى من الاتفاقيات، قال السكرتير التنفيذي للمنتدى، إنه تم إبرام اتفاقيات بقيمة 5.6 تريليون روبل (97 مليار دولار) في هذه النسخة من منتدى سان بطرسبورغ.وتعليقًا على المشاركين الأمريكيين في منتدى هذا العام، قال كوبياكوف إن عدد المشاركين "أقل 10 مرات من عام 2019، عندما كان عددهم 600".
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روسيا

بوتين: رجال الأعمال الأجانب أبدوا رغبتهم في مواصلة العمل مع روسيا

13:11 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 22.06.2022)
© Sputnik . Aleksandr Kryagev / الذهاب إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryagev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن رجال الأعمال الأجانب أظهروا رغبتهم بمواصلة العمل مع روسيا خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، مؤكدا أن موسكو ستدعم هذه الرغبات.
وقال بوتين خلال حديثه عبر تقنية الفيديو للمشاركين في منتدى الأعمال البريكس "من المهم أن ممثلي الشركات الأجنبية ورجال الأعمال الذين أتوا إلى سانت بطرسبورغ أظهروا استعدادهم لمواصلة العمل في السوق الروسية، بالإضافة إلى محاولة التكيف مع الظروف الجديدة".
وحول نواتج المنتدى من الاتفاقيات، قال السكرتير التنفيذي للمنتدى، إنه تم إبرام اتفاقيات بقيمة 5.6 تريليون روبل (97 مليار دولار) في هذه النسخة من منتدى سان بطرسبورغ.
وتعليقًا على المشاركين الأمريكيين في منتدى هذا العام، قال كوبياكوف إن عدد المشاركين "أقل 10 مرات من عام 2019، عندما كان عددهم 600".
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