عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-سداد-ديون-روسيا-بالروبل-1064054047.html
بوتين يوقع مرسوما بشأن سداد ديون روسيا بالروبل
بوتين يوقع مرسوما بشأن سداد ديون روسيا بالروبل
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراء مؤقت يقضي بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية للدولة بالروبل. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:39+0000
2022-06-22T14:45+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_f3103f07ad3b9ad6fff80ddfd56bb573.jpg
تنص الوثيقة على فتح حساب من النوع "И" باسم واحد أو أكثر من الدائنين الأجانب دون الحضور الشخصي لممثليهم، والذي يتم الاحتفاظ به بالروبل. كما أشارت إلى أن المستفيدين من هذه الحسابات هم أصحاب سندات اليورو الروسية.يقول المرسوم: "تتم فهرسة مبالغ الأموال المودعة في حساب من النوع "الأول" وفقا لسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي المحلي، حيث يتم التعامل مع الالتزامات على سندات اليورو وفقا للإجراء الذي وضعته وزارة المالية الروسية بالتنسيق مع البنك المركزي".تقول الوثيقة: "يتم الاعتراف بالالتزامات بموجب سندات اليورو على أنها منفذة، إذا تم تنفيذها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية، وتحسب بسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي والمحلي في اليوم الذي قامت فيه روسيا بوضع الدفعات في الإيداع المركزي".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-دول-البريكس-تعمل-على-مسألة-إنشاء-عملة-احتياطية-دولية-1064042361.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3633035cb8478c83a629836e6beda5dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين يوقع مرسوما بشأن سداد ديون روسيا بالروبل

14:39 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 22.06.2022)
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراء مؤقت يقضي بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية للدولة بالروبل.
تنص الوثيقة على فتح حساب من النوع "И" باسم واحد أو أكثر من الدائنين الأجانب دون الحضور الشخصي لممثليهم، والذي يتم الاحتفاظ به بالروبل. كما أشارت إلى أن المستفيدين من هذه الحسابات هم أصحاب سندات اليورو الروسية.
يقول المرسوم: "تتم فهرسة مبالغ الأموال المودعة في حساب من النوع "الأول" وفقا لسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي المحلي، حيث يتم التعامل مع الالتزامات على سندات اليورو وفقا للإجراء الذي وضعته وزارة المالية الروسية بالتنسيق مع البنك المركزي".
تقول الوثيقة: "يتم الاعتراف بالالتزامات بموجب سندات اليورو على أنها منفذة، إذا تم تنفيذها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية، وتحسب بسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي والمحلي في اليوم الذي قامت فيه روسيا بوضع الدفعات في الإيداع المركزي".
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
بوتين: دول البريكس تعمل على مسألة إنشاء عملة احتياطية دولية
12:29 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала