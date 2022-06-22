https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-سداد-ديون-روسيا-بالروبل-1064054047.html
بوتين يوقع مرسوما بشأن سداد ديون روسيا بالروبل
بوتين يوقع مرسوما بشأن سداد ديون روسيا بالروبل
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراء مؤقت يقضي بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية للدولة بالروبل. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:39+0000
2022-06-22T14:39+0000
2022-06-22T14:45+0000
روسيا
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تنص الوثيقة على فتح حساب من النوع "И" باسم واحد أو أكثر من الدائنين الأجانب دون الحضور الشخصي لممثليهم، والذي يتم الاحتفاظ به بالروبل. كما أشارت إلى أن المستفيدين من هذه الحسابات هم أصحاب سندات اليورو الروسية.يقول المرسوم: "تتم فهرسة مبالغ الأموال المودعة في حساب من النوع "الأول" وفقا لسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي المحلي، حيث يتم التعامل مع الالتزامات على سندات اليورو وفقا للإجراء الذي وضعته وزارة المالية الروسية بالتنسيق مع البنك المركزي".تقول الوثيقة: "يتم الاعتراف بالالتزامات بموجب سندات اليورو على أنها منفذة، إذا تم تنفيذها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية، وتحسب بسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي والمحلي في اليوم الذي قامت فيه روسيا بوضع الدفعات في الإيداع المركزي".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-دول-البريكس-تعمل-على-مسألة-إنشاء-عملة-احتياطية-دولية-1064042361.html
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روسيا
بوتين يوقع مرسوما بشأن سداد ديون روسيا بالروبل
14:39 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراء مؤقت يقضي بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية للدولة بالروبل.
تنص الوثيقة على فتح حساب من النوع "И" باسم واحد أو أكثر من الدائنين الأجانب دون الحضور الشخصي لممثليهم، والذي يتم الاحتفاظ به بالروبل. كما أشارت إلى أن المستفيدين من هذه الحسابات هم أصحاب سندات اليورو الروسية.
يقول المرسوم: "تتم فهرسة مبالغ الأموال المودعة في حساب من النوع "الأول" وفقا لسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي المحلي، حيث يتم التعامل مع الالتزامات على سندات اليورو وفقا للإجراء الذي وضعته وزارة المالية الروسية بالتنسيق مع البنك المركزي".
تقول الوثيقة: "يتم الاعتراف بالالتزامات بموجب سندات اليورو على أنها منفذة، إذا تم تنفيذها بالروبل بمبلغ يعادل قيمة الالتزامات بالعملة الأجنبية، وتحسب بسعر صرف العملات الأجنبية المتشكل في سوق الصرف الأجنبي والمحلي في اليوم الذي قامت فيه روسيا بوضع الدفعات في الإيداع المركزي".