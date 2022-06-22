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بوشيلين: المرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لم يستأنفوا الحكم بعد
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوشيلين-المرتزقة-الأجانب-المحكوم-عليهم-بالإعدام-لم-يستأنفوا-الحكم-بعد-1064021259.html
بوشيلين: المرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لم يستأنفوا الحكم بعد
بوشيلين: المرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لم يستأنفوا الحكم بعد
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن المرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لم يستأنفوا الحكم بعد. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:01+0000
2022-06-22T07:20+0000
روسيا
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وأكد بوشيلين أن ميثاق المحاكمة الدولية للمرتزقة الأجانب في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن المحاكمة قد تعقد في ماريوبول.وقال بوشيلين: " الاستعدادات جارية، بالنسبة لنا، هذه الجرائم واضحة، ولكن يجب أن تصبح واضحة لعامة الناس، للمجتمع الدولي، بحيث يكون لا أحد لديه أي شكوك، ولهذا كل شيء يجب أن يتم العمل بها بدقة في النظام الأساسي للمحكمة."
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بوشيلين: المرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لم يستأنفوا الحكم بعد

07:01 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 22.06.2022)
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن المرتزقة الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لم يستأنفوا الحكم بعد.
وأكد بوشيلين أن ميثاق المحاكمة الدولية للمرتزقة الأجانب في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن المحاكمة قد تعقد في ماريوبول.
وقال بوشيلين: " الاستعدادات جارية، بالنسبة لنا، هذه الجرائم واضحة، ولكن يجب أن تصبح واضحة لعامة الناس، للمجتمع الدولي، بحيث يكون لا أحد لديه أي شكوك، ولهذا كل شيء يجب أن يتم العمل بها بدقة في النظام الأساسي للمحكمة."
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