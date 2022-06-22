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بينيت: أنصح العدو بعدم استغلال الوضع السياسي في إسرائيل
بينيت: أنصح العدو بعدم استغلال الوضع السياسي في إسرائيل
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، رسالة إلى حركة حماس خلال جولة له في مناطق "غلاف غزة"، تقييما للوضع الأمني مع قائد المنطقة الجنوبية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:50+0000
2022-06-22T12:50+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
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وقال بينيت، في رسالته: "أنصح حركة حماس وأعداءنا في الجنوب أن لا يستغلوا الوضع السياسي لتعطيل الأمن والاستقرار.. إسرائيل لن تسمح مجددا بتعطيل روتين الحياة في الغلاف".واعتبر أن "هذا العام الأكثر هدوءًا منذ 15 عاما في مناطق الغلاف غزة"، قائلا: "لن نسمح لأحد بتعكير صفو الهدوء".وأضاف بينيت، الذي تنتهي ولايته خلال أيام: "حكومتي استطاعت ردع حماس وإعادة الجنوب هادئا ومزدهرا، بعد تغيير الواقع من الإرهاب إلى النمو والهدوء".وكانت حركة حماس، دعت إلى "خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكا وتأثيرا في معادلة الصراع مع العدو، وتشكيل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال تمنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه، في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي".وأوضح الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، أن "هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة، ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم بكل أدوات وأشكال المقاومة، والاستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن لانتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني".واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/حماس-تدعو-إلى-اعتماد-استراتيجية-فلسطينية-موحدة-مع-احتمالات-انهيار-الحكومة-الإسرائيلية-1063990500.html
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أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

بينيت: أنصح العدو بعدم استغلال الوضع السياسي في إسرائيل

12:50 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، رسالة إلى حركة حماس خلال جولة له في مناطق "غلاف غزة"، تقييما للوضع الأمني مع قائد المنطقة الجنوبية.
وقال بينيت، في رسالته: "أنصح حركة حماس وأعداءنا في الجنوب أن لا يستغلوا الوضع السياسي لتعطيل الأمن والاستقرار.. إسرائيل لن تسمح مجددا بتعطيل روتين الحياة في الغلاف".
الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية فوزي برهوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
"حماس" تدعو إلى اعتماد استراتيجية فلسطينية موحدة مع احتمالات انهيار الحكومة الإسرائيلية
أمس, 13:36 GMT
واعتبر أن "هذا العام الأكثر هدوءًا منذ 15 عاما في مناطق الغلاف غزة"، قائلا: "لن نسمح لأحد بتعكير صفو الهدوء".
وأضاف بينيت، الذي تنتهي ولايته خلال أيام: "حكومتي استطاعت ردع حماس وإعادة الجنوب هادئا ومزدهرا، بعد تغيير الواقع من الإرهاب إلى النمو والهدوء".
وكانت حركة حماس، دعت إلى "خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكا وتأثيرا في معادلة الصراع مع العدو، وتشكيل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال تمنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه، في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي".
وأوضح الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، أن "هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة، ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم بكل أدوات وأشكال المقاومة، والاستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن لانتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني".
واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".
كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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