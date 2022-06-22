https://arabic.sputniknews.com/20220622/بينيت-أنصح-العدو-بعدم-استغلال-الوضع-السياسي-في-إسرائيل-1064044183.html

بينيت: أنصح العدو بعدم استغلال الوضع السياسي في إسرائيل

بينيت: أنصح العدو بعدم استغلال الوضع السياسي في إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، رسالة إلى حركة حماس خلال جولة له في مناطق "غلاف غزة"، تقييما للوضع الأمني مع قائد المنطقة الجنوبية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T12:50+0000

2022-06-22T12:50+0000

2022-06-22T12:50+0000

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715627_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_ae91a9d6f00cd75b5bc409caa022d36d.jpg

وقال بينيت، في رسالته: "أنصح حركة حماس وأعداءنا في الجنوب أن لا يستغلوا الوضع السياسي لتعطيل الأمن والاستقرار.. إسرائيل لن تسمح مجددا بتعطيل روتين الحياة في الغلاف".واعتبر أن "هذا العام الأكثر هدوءًا منذ 15 عاما في مناطق الغلاف غزة"، قائلا: "لن نسمح لأحد بتعكير صفو الهدوء".وأضاف بينيت، الذي تنتهي ولايته خلال أيام: "حكومتي استطاعت ردع حماس وإعادة الجنوب هادئا ومزدهرا، بعد تغيير الواقع من الإرهاب إلى النمو والهدوء".وكانت حركة حماس، دعت إلى "خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكا وتأثيرا في معادلة الصراع مع العدو، وتشكيل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال تمنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه، في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي".وأوضح الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، أن "هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة، ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم بكل أدوات وأشكال المقاومة، والاستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن لانتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني".واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/حماس-تدعو-إلى-اعتماد-استراتيجية-فلسطينية-موحدة-مع-احتمالات-انهيار-الحكومة-الإسرائيلية-1063990500.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس