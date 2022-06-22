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https://arabic.sputniknews.com/20220622/بينيت-وبلينكن-يبحثان-القضية-الإيرانية-ويؤكدان-أهمية-زيارة-بايدن-للمنطقة-1064018215.html
بينيت وبلينكن يبحثان القضية الإيرانية ويؤكدان أهمية زيارة بايدن للمنطقة
بينيت وبلينكن يبحثان القضية الإيرانية ويؤكدان أهمية زيارة بايدن للمنطقة
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عددا من القضايا، من بينها القضية الإيرانية، حيث أشار... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T06:16+0000
2022-06-22T06:16+0000
العالم
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وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تحدث رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الليلة الماضية، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي شكره على عمله في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما ناقشا القضية الإيرانية".كما شدد الطرفان على المزيد من التعاون في المواضيع المشتركة بين البلدين.وأشار البيان إلى أن بينيت وبلينكن أكدا أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.
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بينيت وبلينكن يبحثان القضية الإيرانية ويؤكدان أهمية زيارة بايدن للمنطقة

06:16 GMT 22.06.2022
© AP Photo / Cliff Owenالولايات المتحدة وإسرائيل
الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Cliff Owen
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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عددا من القضايا، من بينها القضية الإيرانية، حيث أشار بينيت إلى أن بلاده تتوقع المزيد من التعاون في هذه المسألة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تحدث رئيس الحكومة نفتالي بينيت، الليلة الماضية، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي شكره على عمله في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما ناقشا القضية الإيرانية".
كما شدد الطرفان على المزيد من التعاون في المواضيع المشتركة بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن بينيت وبلينكن أكدا أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.
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