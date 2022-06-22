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https://arabic.sputniknews.com/20220622/تحول-مذهل-لأكبر-صحراء-في-الصين-بعد-زراعة-240-مليون-شجرة-فيديو-1064036705.html
تحول مذهل لأكبر صحراء في الصين بعد زراعة 240 مليون شجرة... فيديو
تحول مذهل لأكبر صحراء في الصين بعد زراعة 240 مليون شجرة... فيديو
نجح سكان مقطاعة سكان ماكيت الصينية في تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى مكافحة الجفاف والتصحر الذي تشهده الكثير من مناطق العالم. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:27+0000
2022-06-22T11:31+0000
مجتمع
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وقالت قناة New China TV إن تنفيذ المشروع استغرق نحو 10 سنوات وانتهى بزراعة 240 مليون شجرة في أكبر منطقة صحراوية بالصين.وعمد سكان ماكيت إلى زراعة هذا الكم الهائل من الأشجار بهدف بناء ما أسموه بـ"الحاجز الأخضر" على الحافة الجنوبية الغربية لأكبر صحراء صينية.وبلغت المساحة المستزرعة ضمن المشروع 30667 هكتارا كانت قد تصحرت بالكامل، ويرى السكان أن هذا الحاجز الأخضر حماهم من "الصحراء المتوحشة"، حيث منع التمدد الصحراوي كما حسن البيئة والمناخ.ويؤكد سكان ماكيت أن ما وصلوا إليه ليس النهاية، حيث أنهم يعتزمون مواصلة جهودهم في زراعة الغابات، إذ يخططون لزراعة 66667 هكتارا أخرى.وترتبط جهود مكافحة التصحر والزحف الرملي في تلك المنطقة بمشاريع البنية التحتية، ومن بينها أطول خط سكة حديد في الصحراء في العالم، بطول 2712 كم، الذي تم إنشاؤه بالكامل وتشغيله في 16 يونيو/ جزيران الجاري.
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مجتمع

تحول مذهل لأكبر صحراء في الصين بعد زراعة 240 مليون شجرة... فيديو

11:27 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 22.06.2022)
© AFP 2022 / Karim Sahibشبان إماراتيون خلال تدريب الصقور في صحراء ليوا، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب إمارة أبو ظبي الخليجية، 9 يناير 2021
شبان إماراتيون خلال تدريب الصقور في صحراء ليوا، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب إمارة أبو ظبي الخليجية، 9 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
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نجح سكان مقطاعة سكان ماكيت الصينية في تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى مكافحة الجفاف والتصحر الذي تشهده الكثير من مناطق العالم.
وقالت قناة New China TV إن تنفيذ المشروع استغرق نحو 10 سنوات وانتهى بزراعة 240 مليون شجرة في أكبر منطقة صحراوية بالصين.
وعمد سكان ماكيت إلى زراعة هذا الكم الهائل من الأشجار بهدف بناء ما أسموه بـ"الحاجز الأخضر" على الحافة الجنوبية الغربية لأكبر صحراء صينية.
وبلغت المساحة المستزرعة ضمن المشروع 30667 هكتارا كانت قد تصحرت بالكامل، ويرى السكان أن هذا الحاجز الأخضر حماهم من "الصحراء المتوحشة"، حيث منع التمدد الصحراوي كما حسن البيئة والمناخ.
ويؤكد سكان ماكيت أن ما وصلوا إليه ليس النهاية، حيث أنهم يعتزمون مواصلة جهودهم في زراعة الغابات، إذ يخططون لزراعة 66667 هكتارا أخرى.
وترتبط جهود مكافحة التصحر والزحف الرملي في تلك المنطقة بمشاريع البنية التحتية، ومن بينها أطول خط سكة حديد في الصحراء في العالم، بطول 2712 كم، الذي تم إنشاؤه بالكامل وتشغيله في 16 يونيو/ جزيران الجاري.
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