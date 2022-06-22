https://arabic.sputniknews.com/20220622/تساقط-الأقنعة-كيف-يمكنك-معرفة-شخصية-من-تتعامل-معهم؟-1064037834.html
تساقط الأقنعة... كيف يمكنك معرفة شخصية من تتعامل معهم؟
تساقط الأقنعة... كيف يمكنك معرفة شخصية من تتعامل معهم؟
من نحن، وأي شخصية لدينا؟ سؤال نطرحه كثيرا، وزاد اهتمامنا به مؤخرا، حتى نعرف مع من نتعامل من الشخصيات، وكيف يمكننا تحليلها؟ 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:37+0000
2022-06-22T11:37+0000
2022-06-22T11:37+0000
راديو
صدى الحياة
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تساقط الأقنعة... كيف يمكنك معرفة شخصية من تتعامل معهم؟.
تساقط الأقنعة... كيف يمكنك معرفة شخصية من تتعامل معهم؟.
نناقش في حلقة اليوم، من برنامج "صدى الحياة" أنواع الشخصيات ومقاييس تحليل الشخصيات التي نقابلها في حياتنا، ونسلّط الضوء على أخطر نوع وكيف نحترس من أن نكون ضحايا لهذا النوع من الشخصية؟ ونتحدث كذلك عن علاقة الظروف المحيطة بالإنسان في تكوين شخصيته وتغييرها؟حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة الاستشارية النفسية الأسرية لمى الصفدي، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فـــرح القادري.
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فرح القادري
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فرح القادري
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
تساقط الأقنعة... كيف يمكنك معرفة شخصية من تتعامل معهم؟
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من نحن، وأي شخصية لدينا؟ سؤال نطرحه كثيرا، وزاد اهتمامنا به مؤخرا، حتى نعرف مع من نتعامل من الشخصيات، وكيف يمكننا تحليلها؟
نناقش في حلقة اليوم، من برنامج "صدى الحياة" أنواع الشخصيات ومقاييس تحليل الشخصيات التي نقابلها في حياتنا، ونسلّط الضوء على أخطر نوع وكيف نحترس من أن نكون ضحايا لهذا النوع من الشخصية؟ ونتحدث كذلك عن علاقة الظروف المحيطة بالإنسان في تكوين شخصيته وتغييرها؟
حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة الاستشارية النفسية الأسرية لمى الصفدي، لبرنامج "صدى الحياة":
"إن هناك الكثير من أنواع الشخصيات، وأبرزها هي الشخصية الاجتماعية، المتفائلة، النرجسية، السيكوباتية، العدوانية، العصبية والشخصية الانطوائية وغيرها الكثير لأننا لا نستطيع إحصاءها جميعا، ومن الممكن أن يحمل الأشخاص عدة شخصيات، لأن الكثير منهم يعيشون بأقنعة وهذا نراه في مشاهير السوشيال ميديا، قد يظهرون التفاؤل والابتسامة وهم في الحقيقة يعيشون حالات صراع واكتئاب ويفكرون بالانتحار، لهذا نحن ننصح الأشخاص ألا يعطوا تقييما فوريا من أول لقاء، بل يجب وجود عدة مراحل، والمواقف والتجارب هي خير برهان".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فـــرح القادري.