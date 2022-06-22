https://arabic.sputniknews.com/20220622/تغييرات-جذرية-في-إدارة-تشيلسي-تضع-النادي-أمام-مستقبل-مجهول-1064026345.html
تغييرات جذرية في إدارة تشيلسي تضع النادي أمام مستقبل مجهول
تغييرات جذرية في إدارة تشيلسي تضع النادي أمام مستقبل مجهول
تركت الروسية مارينا جرانوفسكايا منصب مدير فريق تشيلسي الإنكليزي، وفقا لبيان رسمي نشر على الموقع الرسمي للنادي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:05+0000
2022-06-22T09:05+0000
2022-06-22T09:05+0000
مجتمع
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وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تركها منصبها، ستواصل التعاون مع إدارة النادي حتى إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، وستقدم الدعم خلال الفترة الانتقالية.وجاء في بيان النادي: "نشكر مارينا لسنوات عديدة من العمل الممتاز في النادي ونتمنى لها كل التوفيق في مساعيها المستقبلية".وأكد نادي تشلسي الإنجليزي، في وقت سابق، أن مجموعة "كونسورتيوم" التي يقودها رجل الاعمال الأمريكي الشهير تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، فاز في معركة شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار).وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع مارس الماضي، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية النزاع الروسي الأوكراني.وبعد عملية مزايدة طويلة شملت العديد من المجموعات، اختير بوهلي وشركاؤه المستثمرون، من قبل مجموعة راين، مصرف نيويورك الذي يشرف على عملية البيع.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/-تشيلسي-يعلن-رسميا-التوصل-لاتفاق-بشأن-صفقة-بيع-النادي-1062800196.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
تغييرات جذرية في إدارة تشيلسي تضع النادي أمام مستقبل مجهول
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تركت الروسية مارينا جرانوفسكايا منصب مدير فريق تشيلسي الإنكليزي، وفقا لبيان رسمي نشر على الموقع الرسمي للنادي.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تركها منصبها، ستواصل التعاون مع إدارة النادي حتى إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، وستقدم الدعم خلال الفترة الانتقالية.
وجاء في بيان النادي
: "نشكر مارينا لسنوات عديدة من العمل الممتاز في النادي ونتمنى لها كل التوفيق في مساعيها المستقبلية".
وأكد نادي تشلسي الإنجليزي، في وقت سابق، أن مجموعة "كونسورتيوم" التي يقودها رجل الاعمال الأمريكي الشهير تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، فاز في معركة شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار).
وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع مارس الماضي، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية النزاع الروسي الأوكراني.
وبعد عملية مزايدة طويلة شملت العديد من المجموعات، اختير بوهلي وشركاؤه المستثمرون، من قبل مجموعة راين، مصرف نيويورك الذي يشرف على عملية البيع.