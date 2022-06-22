https://arabic.sputniknews.com/20220622/تقرير-5-طرق-يمكن-للشرق-الأوسط-من-خلالها-خفض-الانبعاثات-الضارة-1064021406.html

تقرير: 5 طرق يمكن للشرق الأوسط من خلالها خفض الانبعاثات الضارة

تقرير: 5 طرق يمكن للشرق الأوسط من خلالها خفض الانبعاثات الضارة

سيحتاج الشرق الأوسط إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتوقعة بنسبة 42% بحلول عام 2030 إذا كانت المنطقة ستساعد في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T07:10+0000

2022-06-22T07:10+0000

2022-06-22T07:10+0000

العالم العربي

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وأصدرت صحيفة "The National" تقريرا مفصلا أكدت من خلاله أنه يوجد خمس طرق يمكن للشرق الأوسط من خلالها خفض الانبعاثات الضارة.وذكر التقرير أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الشرق الأوسط سينتج ما يعادل أكثر من 3120 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030.لضمان عدم تجاوز ارتفاع درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يجب أن تضمن المنطقة أن انبعاثاتها السنوية الفعلية بحلول نهاية العقد تعادل 1.795 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.وهذا أقل بنسبة 42% مما هو متوقع بحلول ذلك الوقت، ما يعني أن هناك "فجوة انبعاثات" تعادل 1325 مليون طن.يسلط التقرير الضوء على قطاعات باعتبارها أساسية التي تتطلب توليد الطاقة في المنطقة وهي: 39% من الانبعاثات بسبب صناعة، و21% للاستخدام السكني والمعيشي، و14 للنقل.خطة من خمس نقاط لحماية الكوكبهناك حاجة إلى خمسة إجراءات لتحقيق معظم التخفيضات، بما في ذلك الاستثمارات في التقاط الكربون وتخزينه واحتجازه واستخدامه لاحقا لأغراض أخرى.وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب أن يكون هناك تركيز على تقليل الانبعاثات من تدفئة وتبريد المباني، وخفض الانبعاثات من الخدمات اللوجستية والنقل، والجهود المبذولة لجعل العمليات الصناعية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة النظيفة.المجال الخامس هو زيادة توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات، وهو الأمر الذي أعطته الإمارات بالفعل الأولوية من خلال استثماراتها في الطاقة الشمسية ومحطة الطاقة النووية في براكة، حيث يعمل حاليا اثنان من المفاعلات الأربعة في المحطة.حددت الإمارات العربية المتحدة أيضا الخطة الأكثر طموحًا في الخليج لتحقيق صافي صفر من الانبعاثات، حيث أعلنت الدولة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أنها تهدف إلى الوصول إلى هذا الإنجاز بحلول عام 2050.وقال التقرير إن الجهود المبذولة للوصول إلى صافي الصفر يمكن أن تنوع اقتصادات المنطقة وتساعد على تحقيق نمو مستدام.من الواضح في الشرق الأوسط أن الحكومات أدركت أهمية الحد من الانبعاثات. ستوفر التقنيات الخضراء منصة جديدة للنمو الاقتصادي، منصة يمكن أن تحقق اقتصادًا مستدامًا وستساعد في تحقيق أهداف المنطقة الخالية من الصفر"، بحسب التقرير.

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