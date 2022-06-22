https://arabic.sputniknews.com/20220622/تونس-على-صفيح-نار-الإسلام-ليس-دين-الدولة-1064042191.html
تونس على صفيح نار... الإسلام ليس دين الدولة
تونس على صفيح نار... الإسلام ليس دين الدولة
تناقش الحلقة سعي الرئيس التونسي قيس سعيّد، لتغيير الفصل الأول من الدستور التونسي الجديد لينص على أن الإسلام دين الأمة وليس دين الدولة. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:24+0000
2022-06-22T12:24+0000
2022-06-22T12:24+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064041763_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6c7331c87cb4cfdc69b38f9aad2a6b25.png
تونس على صفيح نار.. الإسلام ليس دين الدولة
تونس على صفيح نار.. الإسلام ليس دين الدولة
ويأتي ذلك وسط الإستعداد لإجراء إستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو/تموز المقبل، في حين أعلنت قوى سياسية مقاطعتها لها، مؤكدة أن نتيجته معلومة مسبقا.وتتهم قوى معارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، الرئيس سعيّد بالسعي إلى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته.الخبير في الشؤون المغاربية، أبو بكر الأنصاري، اعتبر أنوأضاف في حديث لـ "بانوراما"، أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064041763_311:0:1244:700_1920x0_80_0_0_f4ce0286cd346025f47d169aece66472.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تونس على صفيح نار... الإسلام ليس دين الدولة
تابعنا عبر
تناقش الحلقة سعي الرئيس التونسي قيس سعيّد، لتغيير الفصل الأول من الدستور التونسي الجديد لينص على أن الإسلام دين الأمة وليس دين الدولة.
ويأتي ذلك وسط الإستعداد لإجراء إستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو/تموز المقبل، في حين أعلنت قوى سياسية مقاطعتها لها، مؤكدة أن نتيجته معلومة مسبقا.
وتتهم قوى معارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، الرئيس سعيّد بالسعي إلى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته.
الخبير في الشؤون المغاربية، أبو بكر الأنصاري، اعتبر أن
"إجراء الرئيس التونسي قد يؤدي إلى فشل الاستفتاء أو إضعاف نسبة المشاركة فيه".
وأضاف في حديث لـ "بانوراما
"، أنه
"إذا تمادى سعيد في تصوير نفسه كبطل قومي، فأنه سيخسر من رصيده السياسي"، مشيرًا إلى وجود تأثير قوي للقوى الإقليمية والدولية على المشهد السياسي في البلاد.
التفاصيل في الملف الصوتي...