https://arabic.sputniknews.com/20220622/حريق-ضخم-جنوب-شرقي-تركيا-والسلطات-تتوقع-السيطرة-عليه-خلال-النهار-فيديو-1064022208.html
حريق ضخم جنوب شرقي تركيا والسلطات تتوقع السيطرة عليه خلال النهار... فيديو
حريق ضخم جنوب شرقي تركيا والسلطات تتوقع السيطرة عليه خلال النهار... فيديو
قال رئيس بلدية مدينة مارماريس التركية محمد أوكاي، اليوم الأربعاء، إن حريقا نشب في منطقة المنتجع على ساحل بحر إيجة، وأشار إلى إمكانية السيطرة عليه خلال النهار. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T07:21+0000
2022-06-22T07:21+0000
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العالم
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ونقلت قناة "هابرتورك" التلفزيونية عن رئيس البلدية قوله: "نعتقد أننا سنسيطر في الحريق خلال اليوم".اندلع الحريق في منطقة المنتجع التركي الشهير مساء الثلاثاء، وغطى في البداية 200 هكتار. واعتبارا من صباح الأربعاء، انتشر الحريق على مساحة 250 هكتارا، خاصة في منطقة مشتل الأشجار والنباتات والطيور المتوطنة.لا يستبعد المتنبئون مضاعفات في خطورة الوضع بسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 25 و30 كم/ساعة، والتي يمكن أن تؤدي في ظروف الحرارة 30 درجة إلى انتشار الحريق في مناطق أوسع، بحسب ما ذكرت وكالة "milliyet" التركية.في وقت سابق، أبلغت إدارة الغابات الإقليمية في مقاطعة موغلا أن حريقا كبيرا في الغابات اندلع في مارماريس، وبسبب هبوب الرياح القوية، يستمر الحريق في الانتشار.تستخدم إدارة الغابات 20 طائرة هليكوبتر و14 طائرة لإطفاء حرائق الغابات في منطقة مارماريس.وفقا للمعلومات الواردة من ممثلي وزارة الزراعة والغابات، فإن حوالي 1600 شخص يكافحون الحرائق، بالإضافة إلى 363 مركبة خاصة و39 وحدة من وحدات إطفاء الحريق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
حريق ضخم جنوب شرقي تركيا والسلطات تتوقع السيطرة عليه خلال النهار... فيديو
07:21 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
قال رئيس بلدية مدينة مارماريس التركية محمد أوكاي، اليوم الأربعاء، إن حريقا نشب في منطقة المنتجع على ساحل بحر إيجة، وأشار إلى إمكانية السيطرة عليه خلال النهار.
ونقلت قناة "هابرتورك" التلفزيونية عن رئيس البلدية قوله: "نعتقد أننا سنسيطر في الحريق خلال اليوم".
اندلع الحريق في منطقة المنتجع التركي الشهير مساء الثلاثاء، وغطى في البداية 200 هكتار. واعتبارا من صباح الأربعاء، انتشر الحريق على مساحة 250 هكتارا، خاصة في منطقة مشتل الأشجار والنباتات والطيور المتوطنة.
لا يستبعد المتنبئون مضاعفات في خطورة الوضع بسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 25 و30 كم/ساعة، والتي يمكن أن تؤدي في ظروف الحرارة 30 درجة إلى انتشار الحريق في مناطق أوسع، بحسب ما ذكرت وكالة "milliyet" التركية.
في وقت سابق، أبلغت إدارة الغابات الإقليمية في مقاطعة موغلا أن حريقا كبيرا في الغابات اندلع في مارماريس، وبسبب هبوب الرياح القوية، يستمر الحريق في الانتشار.
تستخدم إدارة الغابات 20 طائرة هليكوبتر و14 طائرة لإطفاء حرائق الغابات في منطقة مارماريس.
وفقا للمعلومات الواردة من ممثلي وزارة الزراعة والغابات، فإن حوالي 1600 شخص يكافحون الحرائق، بالإضافة إلى 363 مركبة خاصة و39 وحدة من وحدات إطفاء الحريق.