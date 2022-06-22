https://arabic.sputniknews.com/20220622/حلفاء-ألمانيا-النازية-يعلمون-ما-تريده-روسيا-1064034680.html
حلفاء ألمانيا النازية يعلمون ما تريده روسيا
حلفاء ألمانيا النازية يعلمون ما تريده روسيا
كشفت وثائق أرشيفية نشرتها وزارة الدفاع الروسية أخيرا على موقعها الإلكتروني أن حلفاء ألمانيا النازية كانوا على علم بخطط الاتحاد السوفيتي قبل بدء العدوان النازي... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:01+0000
2022-06-22T11:01+0000
2022-06-22T11:01+0000
روسيا
رصد عسكري
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فمثلا، أفاد تقرير كتبه رئيس أركان الجيش المجري في أبريل/نيسان 1941 أن "الروس لا ينوون الهجوم، فجميع الإجراءات التي اتخذوها على حدود بلادهم الغربية إجراءات دفاعية تهدف إلى حماية الحدود من هجوم ألماني ممكن".ولاحظ التقرير أن التوتر شاب العلاقات الروسية الألمانية بعدما أجرت القوات الألمانية العملية الهجومية في البلقان، وأن الدعاية الإنجليزية ستبذل ما بوسعها لدفع الاتحاد السوفيتي إلى الحرب.وأشار التقرير إلى "أن الحكومة السوفيتية تسعى جاهدة إلى تجنب النزاع المسلح مع ألمانيا، ولا تنوي شن أي هجوم".واعتدت ألمانيا بقيادة الزعيم النازي هتلر على الاتحاد السوفيتي في فجر 22 يونيو 1941 دون إعلان الحرب. ووقفت رومانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وفنلندا والمجر والنرويج إلى جانب ألمانيا المعتدية. واضطرت روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة إلى خوض الحرب التي يذكرها التاريخ بأنها الحرب الوطنية العظمى، لصد العدوان ودحر المعتدين. وتم ذلك بعد مرور 1418 يوما في التاسع من مايو/أيار 1945.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
حلفاء ألمانيا النازية يعلمون ما تريده روسيا
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كشفت وثائق أرشيفية نشرتها وزارة الدفاع الروسية أخيرا على موقعها الإلكتروني أن حلفاء ألمانيا النازية كانوا على علم بخطط الاتحاد السوفيتي قبل بدء العدوان النازي الألماني في 22 يونيو/حزيران 1941.
فمثلا، أفاد تقرير
كتبه رئيس أركان الجيش المجري في أبريل/نيسان 1941 أن "الروس لا ينوون الهجوم، فجميع الإجراءات التي اتخذوها على حدود بلادهم الغربية إجراءات دفاعية تهدف إلى حماية الحدود من هجوم ألماني ممكن".
ولاحظ التقرير أن التوتر شاب العلاقات الروسية الألمانية بعدما أجرت القوات الألمانية العملية الهجومية في البلقان، وأن الدعاية الإنجليزية ستبذل ما بوسعها لدفع الاتحاد السوفيتي إلى الحرب.
وأشار التقرير إلى "أن الحكومة السوفيتية تسعى جاهدة إلى تجنب النزاع المسلح مع ألمانيا، ولا تنوي شن أي هجوم".
واعتدت ألمانيا بقيادة الزعيم النازي هتلر على الاتحاد السوفيتي في فجر 22 يونيو 1941 دون إعلان الحرب. ووقفت رومانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وفنلندا والمجر والنرويج إلى جانب ألمانيا المعتدية. واضطرت روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة إلى خوض الحرب التي يذكرها التاريخ بأنها الحرب الوطنية العظمى، لصد العدوان ودحر المعتدين. وتم ذلك بعد مرور 1418 يوما في التاسع من مايو/أيار 1945.