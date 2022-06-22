https://arabic.sputniknews.com/20220622/دعوة-إلى-إلغاء-الحدود-بين-مقاطعة-زابوروجيه-وروسيا-1064017367.html
دعوة إلى إلغاء الحدود بين مقاطعة زابوروجيه وروسيا
دعوة إلى إلغاء الحدود بين مقاطعة زابوروجيه وروسيا
دعا مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا إلى إلغاء الحدود بين المقاطعة وروسيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T04:33+0000
2022-06-22T04:33+0000
2022-06-22T04:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال فلاديمير روغوف لـ"سبوتنيك" إن مناطق الجنوب الأوكراني يقطنها الروس ولهذا لا يجوز أن تفصل الحدود الدولية بين هذه المناطق وروسيا.وأشار إلى أن 73 إلى 85 في المائة من سكان أوكرانيا يوجد لهم أقارب في روسيا. وأضاف:وقد تقدم الكثيرون من سكان مقاطعة زابوروجيه بطلب اكتساب الجنسية الروسية مما يؤكد ضرورة انضمام المقاطعة إلى روسيا.وتخلصت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه يطل على بحر آزوف من التبعية للسلطة الأوكرانية في سياق العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من اعتداءات تقوم بها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
دعوة إلى إلغاء الحدود بين مقاطعة زابوروجيه وروسيا
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دعا مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا إلى إلغاء الحدود بين المقاطعة وروسيا.
وقال
فلاديمير روغوف لـ"سبوتنيك" إن مناطق الجنوب الأوكراني يقطنها الروس ولهذا لا يجوز أن تفصل الحدود الدولية بين هذه المناطق وروسيا.
وأشار إلى أن 73 إلى 85 في المائة من سكان أوكرانيا يوجد لهم أقارب في روسيا. وأضاف:
لا بد من استعادة الوحدة بيننا وروسيا، فيجب ألا تكون هناك أية حدود بيننا.
وقد تقدم الكثيرون من سكان مقاطعة زابوروجيه بطلب اكتساب الجنسية الروسية مما يؤكد ضرورة انضمام المقاطعة إلى روسيا.
وتخلصت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه يطل على بحر آزوف من التبعية للسلطة الأوكرانية في سياق العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من اعتداءات تقوم بها قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.