https://arabic.sputniknews.com/20220622/دلالات-جولة-ولي-العهد-السعودي-في-المنطقة-1064054210.html
دلالات جولة ولي العهد السعودي في المنطقة
دلالات جولة ولي العهد السعودي في المنطقة
زيارات متتالية يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المنطقة كان على رأسها مصر ثم الأردن وأخيرا تركيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:52+0000
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22~6 Abdallah
دلالات جولة ولي العهد السعودي في المنطقة
وقت الزيارة أخذ أهمية كبرى في تحديد المواقف العربية من التحولات الدولية والتحديات الإقليمية بما يضع النقاط على الحروف قبل زيارة الرئيس الأمريكي للرياض.اللقاءات الثنائية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني بحثت أهمية حل الأزمة السورية والتوصل لتسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم. وأكدت الأطراف العزم على تعزيز التعاون تجاه القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ الأمن والاستقرار.في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، إبراهيم المالك، إن "المرحلة الحالية التي يمر بها العالم والمنطقة تتطلب تكاتف عربي وإقليمي، ومع الجيل الجديد الذي يحكم الوطن العربي يبزغ دور الترابط العربي السياسي والاقتصادي".وشدد على "أهمية وجود تحالف عربي وإقليمي لمواجهة كل المتغيرات العالمية من خلال مصر والأردن وتركيا والدول الكبرى في المنطقة".من جانبه يرى الكاتب الصحفي، هشام الهبيشان، أن توقيت جولة ولي العهد السعودي يأتي تزامنا مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة كما أنها تأتي لترتيب العلاقة وملفات المنطقة المهمة التي من بينها الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية.وذكر أن "المعطيات الدولية والأزمة الأوكرانية والدور الأمريكي الذي يهدد العالم خاصة روسيا من قائمة أولويات النقاش مع بايدن".وأضاف أنه "على العرب أن يكونوا أكثر حيادا فيما يخص الأزمة في أوكرانيا باتجاه الرؤية الروسية بما يجري في عموم المنطقة".وأوضح أن "الرياض تقرب وجهات النظر في المنطقة العربية والمجتمع الغربي وتريد من خلال هذه الجولة جمع ووحدة الصف العربي للتفاوض مع الإدارة الأمريكية".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: عبد الله حميد
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دلالات جولة ولي العهد السعودي في المنطقة
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زيارات متتالية يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المنطقة كان على رأسها مصر ثم الأردن وأخيرا تركيا.
وقت الزيارة أخذ أهمية كبرى في تحديد المواقف العربية من التحولات الدولية والتحديات الإقليمية بما يضع النقاط على الحروف قبل زيارة الرئيس الأمريكي للرياض.
اللقاءات الثنائية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني بحثت أهمية حل الأزمة السورية والتوصل لتسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
، ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم. وأكدت الأطراف العزم على تعزيز التعاون تجاه القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ الأمن والاستقرار.
تخلل الزيارات الكشف عن مجمل الاستثمارات السعودية في مصر والتي تعتبر الأكبر عربيا وتجاوزت 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع، بينما بلغت الاستثمارات في الأردن نحو 14 مليار دولار، من خلال نحو 900 مشروع.
في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، إبراهيم المالك، إن "المرحلة الحالية التي يمر بها العالم والمنطقة تتطلب تكاتف عربي وإقليمي، ومع الجيل الجديد الذي يحكم الوطن العربي يبزغ دور الترابط العربي السياسي والاقتصادي".
وشدد على "أهمية وجود تحالف عربي وإقليمي لمواجهة كل المتغيرات العالمية من خلال مصر والأردن وتركيا والدول الكبرى في المنطقة".
ولفت إلى ضرورة حل الأزمات العربية من خلال تضافر الجهود المشتركة بعيدا عن التدخل الأجنبي.
من جانبه يرى الكاتب الصحفي، هشام الهبيشان، أن توقيت جولة ولي العهد السعودي
يأتي تزامنا مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة كما أنها تأتي لترتيب العلاقة وملفات المنطقة المهمة التي من بينها الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية.
وذكر أن "المعطيات الدولية والأزمة الأوكرانية والدور الأمريكي الذي يهدد العالم خاصة روسيا من قائمة أولويات النقاش مع بايدن".
وأضاف أنه "على العرب أن يكونوا أكثر حيادا فيما يخص الأزمة في أوكرانيا
باتجاه الرؤية الروسية بما يجري في عموم المنطقة".
أما الباحث السياسي، أبوبكر الديب، فقال: إن "المملكة تمثل وزناً استرتيجيا وثقلا سياسيا مهما في المنطقة من حيث عدة أبعاد وانطلاقا من ذلك تقوم بدور بارز في المنطقة من خلال علاقاتها الوطيدة بعدة دول".
وأوضح أن "الرياض تقرب وجهات النظر في المنطقة العربية والمجتمع الغربي وتريد من خلال هذه الجولة جمع ووحدة الصف العربي للتفاوض مع الإدارة الأمريكية".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنة
إعداد وتقديم: عبد الله حميد