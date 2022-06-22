https://arabic.sputniknews.com/20220622/دمشق-تبحث-مشاريع-التعاون-مع-برنامج-الأمم-المتحدة-الإنمائي-والمفوضية-العليا-لشؤون-اللاجئين-1064020656.html
دمشق تبحث مشاريع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين
دمشق تبحث مشاريع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، عن اجتماع جمع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رملة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T06:52+0000
2022-06-22T06:52+0000
2022-06-22T06:52+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سانا" السورية تصريحات المجتمعين حيث أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، خلال اللقاء إلى أهمية التركيز على الأولويات المتمثلة بعودة المهجرين إلى وطنهم ومتابعة العمل بالتوازي في كل المناطق لتوفير جميع الخدمات من بنى تحتية ومدارس ومستشفيات ومشاريع سبل العيش وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز خدمات الإدارة المحلية وتنمية قدرات المجالس المحلية في إدارة مواردها.وأكد مخلوف على أهمية مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية الذي ينفذ بالعمل المشترك بين أكثر من منظمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي، داعياً ممثلي البرنامج والمفوضية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع العودة الآمنة والطوعية للمهجرين الموجودين بالخارج.ولفت إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا تعتبر أحد أهم الضغوطات التي تمنع عودة المهجرين.من جانبها أكدت الخالدي ضرورة متابعة العمل بالتنسيق مع الوزارة وفق البرامج الذي ينفذ حالياً مع إمكانية دراسة العمل وفق نهج تشاركي تكاملي مع المنظمات الإنسانية الأخرى كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المحلية بهدف تقديم خدمات متكاملة والسعي لتأمين التمويل اللازم لذلك.بدوره أشار دانابالا إلى ضرورة متابعة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية والعمل لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين إلى وطنهم مع تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم.
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العالم
دمشق تبحث مشاريع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، عن اجتماع جمع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رملة الخالدي، والممثل المقيم للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين سيفانكا دارشا دانابالا لمناقشة مشاريع التعاون المشتركة.
ونقلت وكالة "سانا" السورية
تصريحات المجتمعين حيث أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، خلال اللقاء إلى أهمية التركيز على الأولويات المتمثلة بعودة المهجرين إلى وطنهم ومتابعة العمل بالتوازي في كل المناطق لتوفير جميع الخدمات من بنى تحتية ومدارس ومستشفيات ومشاريع سبل العيش وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز خدمات الإدارة المحلية وتنمية قدرات المجالس المحلية في إدارة مواردها.
وأكد مخلوف على أهمية مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية الذي ينفذ بالعمل المشترك بين أكثر من منظمة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي، داعياً ممثلي البرنامج والمفوضية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع العودة الآمنة والطوعية للمهجرين الموجودين بالخارج.
ولفت إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا تعتبر أحد أهم الضغوطات التي تمنع عودة المهجرين.
من جانبها أكدت الخالدي ضرورة متابعة العمل بالتنسيق مع الوزارة وفق البرامج الذي ينفذ حالياً مع إمكانية دراسة العمل وفق نهج تشاركي تكاملي مع المنظمات الإنسانية الأخرى كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المحلية بهدف تقديم خدمات متكاملة والسعي لتأمين التمويل اللازم لذلك.
بدوره أشار دانابالا إلى ضرورة متابعة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية والعمل لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين إلى وطنهم مع تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم.