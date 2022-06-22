https://arabic.sputniknews.com/20220622/رئيس-المجلس-الرئاسي-اليمني-يبدي-تفهمه-للاحتجاجات-في-عدن-ويتعهد-بمعالجات-سريعة-1064050895.html

رئيس المجلس الرئاسي اليمني يبدي تفهمه للاحتجاجات في عدن ويتعهد بمعالجات سريعة

رئيس المجلس الرئاسي اليمني يبدي تفهمه للاحتجاجات في عدن ويتعهد بمعالجات سريعة

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، بإيحاد معالجات لوضع الكهرباء في عدن جنوبي اليمن، والتي تسببت في حدوث احتجاجات على مدى اليومين... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T13:56+0000

2022-06-22T13:56+0000

2022-06-22T13:56+0000

أخبار العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. وقال العليمي، عبر تويتر معلقا على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عدن على أزمة الوقود وتدهور أوضاع الخدمات: "لقد تابعت بألم شديد واهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن الحبيبة وأتفهم أسبابها ومبرراتها".وأضاف مخاطبا الشعب اليمني: "أعدكم أني وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي سنبذل كل جهد لاتخاذ كل ما يمكن عمله، وبذل المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من أشقائنا للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء، والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، وكذلك التفكير في خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات، مضيفا "كل ما أطلبه منكم هو منحنا المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة".وأكد العليمي أن "مجلس القيادة سيلزم الحكومة القيام بواجباتها بطريقة مختلفة عن ما كان في السابق، ليكون الوزير فيها موظفا في خدمة الشعب".وشهدت عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، اليومين الماضيين، احتجاجات وقطع للطرق الرئيسية، للتنديد بأزمة الوقود بالتزامن مع تصاعد ساعات انقطاع الكهرباء في ظل موجه حر شديدة تشهدها المدينة الساحلية، مع استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/حصيلة-هجوم-لـالقاعدة-على-حاجز-أمني-في-شبوة-جنوبي-اليمن-ترتفع-إلى-5-قتلى-و5-مصابين-1064036927.html

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أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن