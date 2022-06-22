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رئيس الوزراء العراقي يشيد بدور النرويج الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب
رئيس الوزراء العراقي يشيد بدور النرويج الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب
أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بدور النرويج بدعم العراق في نطاق حربه ضد الإرهاب. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T17:08+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأربعاء، سفير مملكة النرويج الجديد لدى العراق أسبين ليندبيك"، مبينا ان "الكاظمي رحب بالسفير الجديد متمنياً له التوفيق في مهامه".واضاف المكتب إن "اللقاء شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما الأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وآليات تشجيع الشركات النرويجية على الاستثمار في العراق، والمشاركة في تطوير قطّاع الطاقة، وعلى وجه الخصوص المشاريع المشتركة الخاصة بالطاقة النظيفة".وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بدور مملكة النرويج بدعم العراق في نطاق حربه ضد الإرهاب، والمشاركة ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) العاملة في العراق، فضلا عن المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة".من جانبه، أشاد السفير ليندبيك "بجهود الحكومة العراقية ونجاحها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتأكيد دعم حكومة بلاده للعراق على مختلف المستويات والصعد".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/مقتل-8-قياديين-في-تنظيم-داعش-الإرهابي-بثلاث-ضربات-جوية-شمالي-العراق-1063570676.html
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العالم العربي, العراق, النرويج

رئيس الوزراء العراقي يشيد بدور النرويج الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب

17:08 GMT 22.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بدور النرويج بدعم العراق في نطاق حربه ضد الإرهاب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأربعاء، سفير مملكة النرويج الجديد لدى العراق أسبين ليندبيك"، مبينا ان "الكاظمي رحب بالسفير الجديد متمنياً له التوفيق في مهامه".
واضاف المكتب إن "اللقاء شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما الأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وآليات تشجيع الشركات النرويجية على الاستثمار في العراق، والمشاركة في تطوير قطّاع الطاقة، وعلى وجه الخصوص المشاريع المشتركة الخاصة بالطاقة النظيفة".
وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بدور مملكة النرويج بدعم العراق في نطاق حربه ضد الإرهاب، والمشاركة ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) العاملة في العراق، فضلا عن المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة".
من جانبه، أشاد السفير ليندبيك "بجهود الحكومة العراقية ونجاحها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتأكيد دعم حكومة بلاده للعراق على مختلف المستويات والصعد".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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