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https://arabic.sputniknews.com/20220622/ربما-تكون-الأكبر-في-العالم-اكتشاف-سمكة-مياه-عذبة-وزنها-300-كيلوغرام-صور-1064061638.html
ربما تكون الأكبر في العالم... اكتشاف سمكة مياه عذبة وزنها 300 كيلوغرام... صور
ربما تكون الأكبر في العالم... اكتشاف سمكة مياه عذبة وزنها 300 كيلوغرام... صور
تمكن صيادون من اصطياد سمكة ضخمة يقول باحثون إنها قد تكون أكبر سمكة مياه عذبة في العالم. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:53+0000
2022-06-22T16:53+0000
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، صورا ترصد لحظة اصطياد السمكة، التي تم العثور عليها في نهر "ميكونغ" في كمبوديا.ولفتت الصحيفة إلى أن وزن السمكة يصل إلى نحو 300 كيلوغرام، مشيرة إلى أنه تم اصطيادها مساء الاثنين الماضي.وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن طول السمكة يصل إلى 3.9 متر، وأنه تمت إعادتها إلى المياه بعدما تم فحصها ووزنها من قبل باحثين.ولفتت الشبكة إلى أن وزن السمكة يتجاوز وزن آخر سمكة مياه عذبة تم اصطيادها عام 2005 في تايلند، حيث كانت تزن نحو 293 كيلوغراما.
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منوعات

ربما تكون الأكبر في العالم... اكتشاف سمكة مياه عذبة وزنها 300 كيلوغرام... صور

16:53 GMT 22.06.2022
© Photo / pixabay/Nennieinszweidrei سمكة غريبة تسبح في أعماق البحر
سمكة غريبة تسبح في أعماق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Photo / pixabay/Nennieinszweidrei
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تمكن صيادون من اصطياد سمكة ضخمة يقول باحثون إنها قد تكون أكبر سمكة مياه عذبة في العالم.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، صورا ترصد لحظة اصطياد السمكة، التي تم العثور عليها في نهر "ميكونغ" في كمبوديا.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزن السمكة يصل إلى نحو 300 كيلوغرام، مشيرة إلى أنه تم اصطيادها مساء الاثنين الماضي.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن طول السمكة يصل إلى 3.9 متر، وأنه تمت إعادتها إلى المياه بعدما تم فحصها ووزنها من قبل باحثين.
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ولفتت الشبكة إلى أن وزن السمكة يتجاوز وزن آخر سمكة مياه عذبة تم اصطيادها عام 2005 في تايلند، حيث كانت تزن نحو 293 كيلوغراما.
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