https://arabic.sputniknews.com/20220622/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-إلى-11-مطارا-حتى-30-يونيو--1064018344.html
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا حتى 30 يونيو
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا حتى 30 يونيو
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الأربعاء، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا في جنوب ووسط روسيا... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T06:18+0000
2022-06-22T06:18+0000
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روسيا
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وأوضحت وكالة النقل الفيدرالية في بيان أنه "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى 30 يونيو 2022".وأشار البيان إلى أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على دون، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتًا.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-في-11-مطارا-1063418002.html
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روسيا
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا حتى 30 يونيو
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أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الأربعاء، تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا في جنوب ووسط روسيا حتى 30 يونيو/حزيران.
وأوضحت وكالة النقل الفيدرالية في بيان أنه "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيًا حتى 30 يونيو 2022".
وأشار البيان إلى أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على دون، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتًا.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.