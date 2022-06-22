عربي
الدفاع الألمانية: كييف أعطت ضمانات بأن الأسلحة الموردة ستستخدم فقط للدفاع وليس لقصف الأراضي الروسية
https://arabic.sputniknews.com/20220622/روسيا-والولايات-المتحدة-تتبادلان-المعلومات-بشأن-المرتزقة-الأمريكيين-في-أوكرانيا-1064035932.html
روسيا والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات بشأن المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا
روسيا والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات بشأن المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتبادلان إشارات رسمية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:21+0000
2022-06-22T11:21+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062574662_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35dd957a2c51daf026ee72d034a0ec6a.jpg
وقال ريابكوف للصحفيين: "العمل جار على صعيد تبادل المعلومات الرسمية ونحذر بالتأكيد مواطني كل الدول بما فيهم مواطني الولايات المتحدة من الظهور كمرتزقة أو بأي صفة أخرى في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا".وأضاف ريابكوف للصحفيين: "نؤكد أن الطلب منهم سيكون أشد ومحاولات الاستدارة غير مناسبة - كما حدث أمس في واشنطن بعد تصريحات موسكو. كذلك هناك أشياء خطيرة للغاية وأشخاص متورطون في أعمال ستتم ملاحقتهم إلى أقصى حد بموجب القوانين المعمول بها في هذا الوضع".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062574662_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_36e598cc0157d9b83c823b4866d1d460.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات بشأن المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا

11:21 GMT 22.06.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتبادلان إشارات رسمية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "العمل جار على صعيد تبادل المعلومات الرسمية ونحذر بالتأكيد مواطني كل الدول بما فيهم مواطني الولايات المتحدة من الظهور كمرتزقة أو بأي صفة أخرى في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا".
وأضاف ريابكوف للصحفيين: "نؤكد أن الطلب منهم سيكون أشد ومحاولات الاستدارة غير مناسبة - كما حدث أمس في واشنطن بعد تصريحات موسكو. كذلك هناك أشياء خطيرة للغاية وأشخاص متورطون في أعمال ستتم ملاحقتهم إلى أقصى حد بموجب القوانين المعمول بها في هذا الوضع".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала