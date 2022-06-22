https://arabic.sputniknews.com/20220622/روسيا-والولايات-المتحدة-تتبادلان-المعلومات-بشأن-المرتزقة-الأمريكيين-في-أوكرانيا-1064035932.html
روسيا والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات بشأن المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا
روسيا والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات بشأن المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتبادلان إشارات رسمية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:21+0000
2022-06-22T11:21+0000
2022-06-22T11:21+0000
روسيا
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وقال ريابكوف للصحفيين: "العمل جار على صعيد تبادل المعلومات الرسمية ونحذر بالتأكيد مواطني كل الدول بما فيهم مواطني الولايات المتحدة من الظهور كمرتزقة أو بأي صفة أخرى في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا".وأضاف ريابكوف للصحفيين: "نؤكد أن الطلب منهم سيكون أشد ومحاولات الاستدارة غير مناسبة - كما حدث أمس في واشنطن بعد تصريحات موسكو. كذلك هناك أشياء خطيرة للغاية وأشخاص متورطون في أعمال ستتم ملاحقتهم إلى أقصى حد بموجب القوانين المعمول بها في هذا الوضع".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات بشأن المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتبادلان إشارات رسمية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "العمل جار على صعيد تبادل المعلومات الرسمية ونحذر بالتأكيد مواطني كل الدول بما فيهم مواطني الولايات المتحدة من الظهور كمرتزقة أو بأي صفة أخرى في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا".
وأضاف ريابكوف للصحفيين: "نؤكد أن الطلب منهم سيكون أشد ومحاولات الاستدارة غير مناسبة - كما حدث أمس في واشنطن بعد تصريحات موسكو. كذلك هناك أشياء خطيرة للغاية وأشخاص متورطون في أعمال ستتم ملاحقتهم إلى أقصى حد بموجب القوانين المعمول بها في هذا الوضع".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي
، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.