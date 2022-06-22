https://arabic.sputniknews.com/20220622/ريابكوف-الأولوية-المطلقة-بالنسبة-لروسيا-هي-منع-نشوب-صراع-نووي-1064026696.html
ريابكوف: الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي منع نشوب صراع نووي
ريابكوف: الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي منع نشوب صراع نووي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه مع الأخذ في الاعتبار مخاطر تصعيد الأزمة الأوكرانية وعدم اليقين على الساحة العالمية بشكل عام،... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T09:09+0000
2022-06-22T09:09+0000
2022-06-22T09:09+0000
روسيا
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ريابكوف الذي قال في خطابه بشأن الأمن العالمي: "مع الأخذ في الاعتبار مخاطر تصعيد الأزمة الأوكرانية وعدم اليقين حول تطور الوضع الدولي".وأضاف ريابكوف قائلا: "الأولوية المطلقة للدبلوماسية الروسية هي منع حدوث صراع مباشر بين القوى النووية، ودعم الحوار بشأن حل النزاعات".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ريابكوف: الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي منع نشوب صراع نووي
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه مع الأخذ في الاعتبار مخاطر تصعيد الأزمة الأوكرانية وعدم اليقين على الساحة العالمية بشكل عام، فإن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي منع الصراع المباشر بين القوى النووية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ريابكوف الذي قال في خطابه بشأن الأمن العالمي: "مع الأخذ في الاعتبار مخاطر تصعيد الأزمة الأوكرانية وعدم اليقين حول تطور الوضع الدولي".
وأضاف ريابكوف قائلا: "الأولوية المطلقة للدبلوماسية الروسية هي منع حدوث صراع مباشر بين القوى النووية، ودعم الحوار بشأن حل النزاعات".
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة
في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.
وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.
كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.