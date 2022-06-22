https://arabic.sputniknews.com/20220622/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-قد-يعلنون-استعدادهم-منح-وضع-مرشح-لجورجيا-1064046352.html
زعماء الاتحاد الأوروبي قد يعلنون استعدادهم منح وضع مرشح لجورجيا
زعماء الاتحاد الأوروبي قد يعلنون استعدادهم منح وضع مرشح لجورجيا
صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد نهاية الأسبوع، عن استعدادهم لمنح وضع... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:12+0000
2022-06-22T13:12+0000
2022-06-22T13:12+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال المصدر في تصريحات للصحفيين: "ما يمكن توقعه من القادة (قادة الاتحاد الأوروبي)، أنهم (سيعلنون) بأنهم مستعدون لمنح وضع مرشح عند تلبية الأولويات".يذكر أن، دول الاتحاد الأوروبي، توصلت أمس الثلاثاء، إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في الاتحاد.وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، قد قال، أمس، متحدثا في لجنة المنتدى الاقتصادي في قطر، إن جورجيا لن تكون قادرة على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب المصالح الوطنية والتحديات الأمنية.وأضاف: "لقد ذكرنا بوضوح أننا، نحن الجورجيون، لن نكون قادرين على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا لسبب طبيعي للغاية. لأن لدينا مصالحنا الوطنية الخاصة، لدينا التحديات الأمنية الخاصة بنا، والتحديات الاقتصادية. هذا هو الدافع الرئيسي لدينا".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/مراحل-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-ودول-عالقة-منذ-سنوات-1064031744.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
زعماء الاتحاد الأوروبي قد يعلنون استعدادهم منح وضع مرشح لجورجيا
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صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد نهاية الأسبوع، عن استعدادهم لمنح وضع مرشح لجورجيا، بعد أن تفي بعدد من الشروط.
وقال المصدر في تصريحات للصحفيين: "ما يمكن توقعه من القادة (قادة الاتحاد الأوروبي)، أنهم (سيعلنون) بأنهم مستعدون لمنح وضع مرشح عند تلبية الأولويات".
يذكر أن، دول الاتحاد الأوروبي، توصلت أمس الثلاثاء، إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
، حسبما أعلن مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في الاتحاد.
وعلى الرغم من حصول أوكرانيا على هذه الصفة، إلا أن هناك عدة دول عالقة في تلك المرحلة، ولم تجتزها رغم أنها بدأتها منذ سنوات، ومنها تركيا والتي بدأت المفاوضات بشأنها منذ عام 1987 (أي منذ قبل تأسيس الاتحاد رسميا) وتعطلت في 1999، وصربيا بدأت المفاوضات في 2009 وتعطلت في 2012، والجبل الأسود بدأت في 2008 وتعطلت في 2010.
وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، قد قال، أمس، متحدثا في لجنة المنتدى الاقتصادي
في قطر، إن جورجيا لن تكون قادرة على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب المصالح الوطنية والتحديات الأمنية.
وأضاف: "لقد ذكرنا بوضوح أننا، نحن الجورجيون، لن نكون قادرين على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا لسبب طبيعي للغاية. لأن لدينا مصالحنا الوطنية الخاصة، لدينا التحديات الأمنية الخاصة بنا، والتحديات الاقتصادية. هذا هو الدافع الرئيسي لدينا".